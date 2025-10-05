مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
18:30

مانشستر سيتي

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

03:00 ص 05/10/2025

مانشستر سيتي

يلاقي مانشستر سيتي نظيره برينتفورد، اليوم الأحد الموافق 5 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب جيتيش كوميونيتي.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء محتلا المركز الثامن برصيد 10 نقاط، بينما يحتل برينتفورد المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في شمال إفريقيا و الشرق الأوسط، وتذاع تحديدا على قناة "بي إن سبورت 1".

مانشستر سيتي برينتفورد

