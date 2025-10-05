يلاقي مانشستر سيتي نظيره برينتفورد، اليوم الأحد الموافق 5 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب جيتيش كوميونيتي.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء محتلا المركز الثامن برصيد 10 نقاط، بينما يحتل برينتفورد المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في شمال إفريقيا و الشرق الأوسط، وتذاع تحديدا على قناة "بي إن سبورت 1".