الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

04:00 ص 05/10/2025

برشلونة

يلتقي فريق برشلونة بنظيره إشبيلية، اليوم الأحد الموافق 5 أكتوبر، ضمن مواجهات الجولة الثامنة في الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساء، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

ويدخل برشلونة اللقاء محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، بينما يدخل إشبيلية اللقاء وهو يحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 2".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

برشلونة اشبيلية

