موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يلتقي فريق برشلونة بنظيره إشبيلية، اليوم الأحد الموافق 5 أكتوبر، ضمن مواجهات الجولة الثامنة في الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساء، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

ويدخل برشلونة اللقاء محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، بينما يدخل إشبيلية اللقاء وهو يحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 2".