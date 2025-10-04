مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

1 1
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 0
19:30

ليفربول

جميع المباريات

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

06:36 م 04/10/2025
أعلن الهولندي أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة تشيلسي، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ستاد ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وجاء تشكيل فريق ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: كيركيز - فان دايك - كوناتي - برادلي

خط الوسط: مــاك أليستر - غرافنبيرخ - سوبوسلاي

خط الهجوم: جــاكبو - ايـزاك - محمد صلاح

