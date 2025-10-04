تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تقرير إنجليزي يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

أعلن الهولندي أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة تشيلسي، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ستاد ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وجاء تشكيل فريق ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: كيركيز - فان دايك - كوناتي - برادلي

خط الوسط: مــاك أليستر - غرافنبيرخ - سوبوسلاي

خط الهجوم: جــاكبو - ايـزاك - محمد صلاح