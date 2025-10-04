موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مباراة سياسية طرفها فلسطين على الأراضي الإسبانية.. ما القصة؟

يواجه ليفربول نظيره تشيلسي اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة ال7 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.



موعد مباراة ليفربول وتشيلسي



وتقام المباراة في تمام الساعة 7:30 على استاد" ستامفورد بريدج".



وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.



ويذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة بينما يحتل فريق تشيلسي المركز الثامن برصيد 8 نقاط.





