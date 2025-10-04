مباريات الأمس
الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

ليفربول

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

11:27 ص 04/10/2025
    مباراة ليفربول وتشيلسي
    مباراة ليفربول وتشيلسي
    مباراة ليفربول وتشيلسي
    مباراة ليفربول وتشيلسي

يواجه ليفربول نظيره تشيلسي اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة ال7 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.


موعد مباراة ليفربول وتشيلسي


وتقام المباراة في تمام الساعة 7:30 على استاد" ستامفورد بريدج".


وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.


ويذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة بينما يحتل فريق تشيلسي المركز الثامن برصيد 8 نقاط.



مباراة ليفربول وتشيلسي الدوري الإنجليزي ليفربول

