مدربة بريطانية تستخدم ChatGPT لوضع تكتيك فريقها.. ما القصة؟

اعترفت البريطانية لورا هارفي المديرة الفنية لفريق سياتل رين الأمريكي، باستخدامها تقنية الذكاء الاصطناعي ChatGPT للمساعدة في تحديد الخطط التكتيكية لفريقها خلال عدد من مباريات هذا الموسم في دوري NWSL الأمريكي للسيدات.

وقالت هارفي خلال ظهورها في برنامج "Soccerish Podcast":"في أحد أيام فترة التوقف، بدأت أكتب في ChatGPT أسئلة مثل ما هي هوية سياتل رين؟ فكان يجيب بإجابات غريبة أحياناً".

وأضافت:"ثم كتبت ما التشكيل الأنسب للفوز على فرق دوري NWSL؟ فقام بتقديم تحليل كامل لكل فريق في الدوري، واقترح ضد فريقين أن نلعب بخطة دفاعية بخمسة لاعبين، فطبقتها بالفعل لا أمزح، هذا ما حدث".

وأشارت:"قمت بالبحث والتحليل العميق، ودراسة كيفية تطبيق الخطة فعلياً قبل أن أقرر تنفيذ اقتراح ChatGPT على أرض الملعب".

ورفضت هارفي الكشف عن هوية الفريقين اللذين استخدمت ضدهما هذه الخطة، غير أن محللة كرة القدم النسائية كيم ماكولي أشارت إلى أن سياتل رين لعب لأول مرة بطريقة الدفاع بخمسة في أبريل أمام أورلاندو برايد، وهي المباراة التي خسرها الفريق 0-1، رغم تحقيقه معدل أهداف متوقعة أعلى من المعتاد.

وتخوض هارفي ولايتها الثانية مع نادي سياتل رين بعد أن تولت قيادته سابقاً بين عامي 2013 و2017، قبل أن تعود إليه عام 2021، كما سبق لها تدريب أرسنال في الدوري الإنجليزي للسيدات، ويوتا رويالز في الولايات المتحدة، كما عملت ضمن الطاقم الفني لمنتخبات السيدات الأمريكية، بما في ذلك المنتخب الأول والفئات العمرية.

ونالت جائزة مدربة العام في دوري NWSL ثلاث مرات 2014 و2015 و2021.