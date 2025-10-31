مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

جيرونا

الدوري الألماني

أوجسبورج

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الهلال

1 0
16:50

الشباب

جميع المباريات

إعلان

لماذا رفض منتخب المغرب مواجهة الأرجنتين وديا؟

كتب : هند عواد

03:56 م 31/10/2025

منتخب المغرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت-هند عواد:

رفض الاتحاد المغربي لكرة القدم، مواجهة منتخب الأرجنتين وديا، قبل نهائيات كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وذكرت صحيفة " Onze Mondia" الفرنسية، أن الاتحاد المغربي رفض الفكرة، بسبب مطالب نظيره الأرجنتيني "المبالغ فيها".

وأضافت: "الاتحاد الأرجنتيني طلب 10 ملايين يورو لسفر المنتخب الأرجنتيني إلى المغرب للعب المباراة، إضافة إلى تذاكر طيران درجة الأعمال، ومزايا لوجستية أخرى، كما أنه لم تكن هناك أي ضمانات لحضور ليونيل ميسي".


اقرأ أيضًا:

بث مباشر انتخابات الأهلي

قبل افتتاح المتحف الكبير.. 5 صور لنجوم كرة القدم بالزي الفرعوني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاتحاد المغربي لكرة القدم منتخب الأرجنتين كأس العالم 2026 الولايات المتحدة الأمريكية منتخب المغرب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. الداخلية تنشر خريطة التحويلات المرورية والطرق البديلة بمحيط المتحف الكبير