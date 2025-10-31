لماذا رفض منتخب المغرب مواجهة الأرجنتين وديا؟

كتبت-هند عواد:

رفض الاتحاد المغربي لكرة القدم، مواجهة منتخب الأرجنتين وديا، قبل نهائيات كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وذكرت صحيفة " Onze Mondia" الفرنسية، أن الاتحاد المغربي رفض الفكرة، بسبب مطالب نظيره الأرجنتيني "المبالغ فيها".

وأضافت: "الاتحاد الأرجنتيني طلب 10 ملايين يورو لسفر المنتخب الأرجنتيني إلى المغرب للعب المباراة، إضافة إلى تذاكر طيران درجة الأعمال، ومزايا لوجستية أخرى، كما أنه لم تكن هناك أي ضمانات لحضور ليونيل ميسي".



