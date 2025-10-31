بعد هجومه على صلاح.. نجم مانشستر يونايتد السابق يعلن ابتعاده عن التحليل

أعلن بول سكولز نجم مانشستر يونايتد السابق، ابتعاده عن تحليل مباريات الدوري الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وقال بول سكولز في تصريحات عبر صحيفة "تليجراف" البريطانية: "ابتعادي عن التحليل بسبب إصابة نجلي بالتوحد الشديد ورغبتي في التفرغ له، كل شيء سيكون معتمد على يومه".

ووجه بول سكولز انتقادا لاذعا، خلال الأيام الماضي، للدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد غيابه عن التشكيل الأساسي لمباراة الريدز وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، وقال إنه "لاعب قبيح وأسوأ أفضل لاعب في العالم".

اقرأ أيضًا:

بث مباشر انتخابات الأهلي



قبل افتتاح المتحف الكبير.. 5 صور لنجوم كرة القدم بالزي الفرعوني



