مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

جيرونا

الدوري الألماني

أوجسبورج

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الهلال

- -
16:50

الشباب

جميع المباريات

إعلان

بعد هجومه على صلاح.. نجم مانشستر يونايتد السابق يعلن ابتعاده عن التحليل

كتب : هند عواد

12:54 م 31/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن بول سكولز نجم مانشستر يونايتد السابق، ابتعاده عن تحليل مباريات الدوري الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وقال بول سكولز في تصريحات عبر صحيفة "تليجراف" البريطانية: "ابتعادي عن التحليل بسبب إصابة نجلي بالتوحد الشديد ورغبتي في التفرغ له، كل شيء سيكون معتمد على يومه".

ووجه بول سكولز انتقادا لاذعا، خلال الأيام الماضي، للدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد غيابه عن التشكيل الأساسي لمباراة الريدز وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، وقال إنه "لاعب قبيح وأسوأ أفضل لاعب في العالم".

اقرأ أيضًا:

بث مباشر انتخابات الأهلي

قبل افتتاح المتحف الكبير.. 5 صور لنجوم كرة القدم بالزي الفرعوني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول مانشستر يونايتد بول سكولز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

- شيخ الأزهر يصدر بيانًا بشأن افتتاح المتحف الكبير.. ماذا قال؟