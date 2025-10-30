استعان فيل فودين نجم منتخب إنجلترا ومانشستر سيتي، بفريق من المحامين بعد انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وفاة نجله وإصابة ابنته بالسرطان.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، لجأ فودين إلى مجموعة من المتخصصين القانونيين لإزالة الأخبار والصور المفبركة المنتشرة عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن اضطرت وحبيبته "ريبيكا" للرد على تلك الادعاءات عبر حسابها على "إنستجرام" واصفة إياها بأنها "مقززة".

وأشارت ريبيكا:"نحن على دراية بالصفحات والحسابات التي تروج لهذه القصص، وهي جميعها كاذبة ومزعجة للغاية، لا أستوعب كيف يمكن للناس اختلاق مثل هذه الأكاذيب عن أي شخص، خصوصاً عن الأطفال، إنه أمر مريض".

واختتمت قائلة: "نحن جميعاً بخير والحمد لله، ونشكر الجميع على قلقهم ودعمهم، ونفعل كل ما بوسعنا لإيقاف هذه الشائعات، من فضلكم أبلغوا عن أي منشورات أو صفحات تنشر هذه الأكاذيب".

وكانت الشائعات بدأت بمنشور كاذب على "الفيسبوك" يحمل خبر وفاة الابن الأكبر للثنائي روني، ثم تبع ذلك منشور آخر من حساب يُدعى Man City Fan Lover ادّعى أن فودين كتب اعترافاً قال فيه: "ابنتي الصغيرة ترو مصابة بالسرطان".

كما انتشرت صور مزيفة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تُظهر فودين وريبيكا وهما يبكيان معاً، ليتصدر اسم اللاعب محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.