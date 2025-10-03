من الملاعب المصرية إلى فرنسا.. علاء السعيد يكشف لمصراوي اللحظة الأصعب في

تستعد جماهير كرة القدم لتلقي ضربة قوية بعد تسريب أسعار تذاكر بطولة كأس العالم 2026، التي تُقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن الأربعاء الماضي، أن أسعار التذاكر ستبدأ من 45 جنية إسترليني أي ما يعادل "60 دولار"، لكنه لم يكشف عن تفاصيل شاملة لكل الأدوار.

وبحسب التسريبات التى نشرتها صحيفة "ذا أثلتيك"، فإن أرخص تذكرة في دور المجموعات ستكون من الفئة الرابعة مقابل 60 دولار ، فيما تصل التذاكر الأغلى للفئة الأولى في نفس الدور إلى 620 دولاراً أي ما يعادل "420 جنيه إسترليني".

وأشارت التسريبات أيضاً إلى أن أسعار بعض المباريات ترتفع بشكل استثنائي،فعلى سبيل المثال تصل تذكرة الفئة الأولى لمباراة الولايات المتحدة الافتتاحية في لوس أنجلوس إلى 2,735 دولار أي ما يعادل "1,768 جنيه إسترليني"، بينما مباراة كندا في تورونتو ستصل إلى 1,745 دولار "1,230 جنيه إسترليني".

أسعار التذاكر بالأدوار الإقصائية لكأس العالم 2026

في دور الـ32: أغلى تذكرة من الفئة الأولى تصل إلى 665 دولار "495 جنيه إسترليني".

في دور الـ16: السعر يرتفع إلى 890 دولار "663 جنيه إسترليني".

في ربع النهائي: تقفز التذاكر إلى 1,690 دولار "1,258 جنيه إسترليني".

في نصف النهائي: تبلغ تذاكر الفئة الأولى 2,780 دولار"2,069 جنية إسترليني"، فيما تبدأ تذاكر الفئة الرابعة من 420 دولار "312 جنيه إسترليني".

أما النهائي في ملعب متلايف بولاية نيوجيرسي، تصل تذاكر الفئة الأولى إلى 6,370 دولار "4,740 جنيه إسترليني"، بينما تُباع تذاكر الفئة الرابعة الأدنى بـ 2,030 دولار "1,510 جنيه إسترليني".

تفاصيل فئات التذاكر

الفئة الأولى: المقاعد الأقرب للملعب وتشمل المدرج السفلي ومعظم الطابق الثاني.

الفئة الثانية: الطابق العلوي على جانبي الملعب.

الفئة الثالثة: المقاعد خلف المرمى في الأدوار العلوية.

الفئة الرابعة: زوايا الطابق العلوي في معظم الملاعب.

