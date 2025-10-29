كواليس رفض وزير الرياضة السعودي ضم ميسي

كشف عبد الله حماد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية "مهد"، عن أن وزير الرياضة السعودي رفض مقترح انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى أحد أندية الدوري السعودي خلال فترة توقف الدوري الأمريكي.

وأوضح حماد، في تصريحات عبر منصة "ثمانية"، أن ميسي تواصل معه أثناء بطولة كأس العالم للأندية، معربًا عن رغبته في اللعب بالدوري السعودي مستغلًا فترة التوقف الطويلة في الدوري الأمريكي التي تمتد لأربعة أشهر، استعدادًا لكأس العالم 2026.

وأضاف أن ميسي كان يسعى لتكرار تجربة ديفيد بيكام الذي انتقل سابقًا إلى ميلان على سبيل الإعارة أثناء فترة لعبه مع لوس أنجلوس جالاكسي، إلا أن الوزير رفض الأمر مؤكدًا أن "الدوري السعودي لن يكون محطة إعداد لميسي".

وتحدث حماد أيضًا عن مفاوضات سابقة لضم النجم الأرجنتيني، مشيرًا إلى أن ميسي وضع عدة شروط، أبرزها إنهاء مسيرته في برشلونة، إضافة إلى رغبته في ضم بعض اللاعبين معه حال انضمامه.

وختم بالقول: "في النهاية اختار ميسي اللعب في الدوري الأمريكي ونحترم قراره، بينما كريستيانو رونالدو نظر إلى انتقاله للسعودية كفرصة لتحدٍ جديد وبطولات في قارة مختلفة".