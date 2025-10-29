مباريات الأمس
الدوري المصري

بتروجت

1 1
20:00

الأهلي

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
22:45

فيورنتينا

الدوري الفرنسي

لوريان

0 0
21:00

باريس سان جيرمان

الدوري الفرنسي

نانت

- -
23:05

موناكو

"بسبب التوقيت الشتوي".. تعديل مواعيد مباريات كأس السوبر المصري في الإمارات

كتب : نهي خورشيد

08:38 م 29/10/2025

السوبر المصري

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري، بالتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية، إجراء تعديلات على مواعيد مباريات الدور نصف النهائي والنهائي من البطولة، والتي ستقام في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل.

وبحسب الجدول الجديد، يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم الخميس 6 نوفمبر على استاد هزاع بن زايد في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة أي السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

تليها مواجهة الزمالك وبيراميدز على استاد آل نهيان في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة أي التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

أما مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فتقام يوم الأحد 9 نوفمبر في الثانية و45 دقيقة ظهراً، على أن تُختتم البطولة في اليوم نفسه بإقامة المباراة النهائية في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس السوبر المصري رابطة المحترفين الإماراتية التوقيت الشتوي تعديل مواعيد مباريات كأس السوبر المصري

