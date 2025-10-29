مباريات الأمس
الدوري المصري

بتروجت

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
22:45

فيورنتينا

الدوري الفرنسي

لوريان

- -
21:00

باريس سان جيرمان

الدوري الفرنسي

نانت

- -
23:05

موناكو

جميع المباريات

ماذا ينتظر محمد صلاح ضد كريستال بالاس؟

كتب : هند عواد

01:09 م 29/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول 1
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (11)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول (16)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول (18)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول

يستضيف ليفربول كريستال بالاس، في الحادية عشر إلا ربع مساء اليوم، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كابيتال وان".

ويسعى الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، الذي لم يسجل سوى 3 أهداف منذ بداية الموسم، للوصول إلى المساهمة التهديفية رقم 15 ضد كريستال بالاس.

وخاض محمد صلاح 18 مباراة ضد كريستال بالاس، فاز في 11 مواجهة وخسر 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات.

وسجل صلاح 9 أهداف في شباك كريستال بالاس وصنع 5 أهداف، بواقع 14 مساهمة تهديفية.

اقرأ أيضًا:
"مصالح شخصية وتجاهل للأبطال".. عمرو رضا يكشف "لمصراوي" أسباب قرار تمثيله منتخب أمريكا

للنسخة الثالثة.. رقم سلبي لمنتخب مصر للسيدات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول محمد صلاح ليفربول ليفربول وكريستال بالاس

