ماذا ينتظر محمد صلاح ضد كريستال بالاس؟

يستضيف ليفربول كريستال بالاس، في الحادية عشر إلا ربع مساء اليوم، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كابيتال وان".

ويسعى الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، الذي لم يسجل سوى 3 أهداف منذ بداية الموسم، للوصول إلى المساهمة التهديفية رقم 15 ضد كريستال بالاس.

وخاض محمد صلاح 18 مباراة ضد كريستال بالاس، فاز في 11 مواجهة وخسر 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات.

وسجل صلاح 9 أهداف في شباك كريستال بالاس وصنع 5 أهداف، بواقع 14 مساهمة تهديفية.

