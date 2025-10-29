مباريات الأمس
عصابة تحاول اختطاف نجم دوري أبطال أوروبا.. ما القصة؟

كتب : محمد القرش

05:00 ص 29/10/2025
حاولت عصابة ملثمة اختطاف أحد نجوم دوري أبطال أوروبا خارج متجر بقالة في روسيا، ثم حاول المحتالون إبلاغ السلطات بأن عملية الاختطاف الفاشلة كانت جزءًا من "مقلب عيد ميلاد".

وقالت السلطات الروسية يوم الاثنين الماضي، إن الشرطة ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم بعد محاولة اختطاف أندريه موستوفوي لاعب خط وسط فريق زينيت سان بطرسبرج.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" أن موستوفوي نجح في تفادي محاولة اختطاف خارج متجر يوم الخميس الماضي قبل أن يهرع إلى مكان آمن ويُبلغ الشرطة.

واعتقلت الشرطة أربعة أشخاص على خلفية محاولة الاختطاف، وفي وقت متأخر من هذا المساء، ألقت قوات الأمن القبض على مشتبه به خامس فيما يتصل بالقضية.

وأخبر آخر رجل أُلقي القبض عليه الشرطة أن العملية كانت "مزحة عيد ميلاد"، مدعيًا أنه لا يعرف المشتبه بهم الآخرين، حيث وزعم المتهمون الأربعة أنه تم تجنيدهم عبر تطبيق "تيليجرام".

وقالت الشرطة إن الرجال الخمسة يواجهون تهمًا جنائية، تشمل السرقة ومحاولة الاختطاف، ومن المتوقع مثولهم أمام المحكمة خلال الأيام المقبلة.

