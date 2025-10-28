مباريات الأمس
اتحاد "بنزيما" إلى ربع نهائي كأس الملك على حساب نصر "رونالدو"

كتب : محمد القرش

11:13 م 28/10/2025

الاتحاد ضد النصر (1)

انتهت مباراة الاتحاد والنصر التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ثمن نهائي كأس الملك السعودي.

وفاز الاتحاد على نظيره النصر بثنائي مقابل هدف، حيث سجل كريم بنزيما الهدف الافتتاحي قبل أن يسجل أنجيلو بورجيس هدف التعادل في الدقيقة 30، ليحسمها حسام عوار في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وبتلك النتيجة، تأهل فريق الاتحاد إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك على حساب النصر، لينضم إلى باقي الفرق المتأهلة (الفتح، الخليج، الهلال، الشباب، الخلود، القادسية والأهلي).

ومن المقرر أن تقام قرعة دور ربع النهائي غدا الأربعاء.

الاتحاد ضد النصر كأس الملك الاتحاد السعودي النصر النصر السعودي كريم بنزيما

