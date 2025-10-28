مباريات الأمس
ليفاندوفسكي يقترب من الدوري الإنجليزي .. فمن الأقرب لضمه؟

كتب- محمد عبدالهادي:

05:45 م 28/10/2025
    ليفاندوفسكي
    ليفاندوفسكي
    ليفاندوفسكي
    ليفاندوفسكي
    روبرت ليفاندوفسكي ودي يونج لاعبا برشلونة
    إصابة ليفاندوفسكي في مباراة بورتو
    ليفاندوفسكي

شهدت الفترة الأخيرة أنباء قوية عن رغبة مسؤولي نادي برشلونة في رحيل المهاجم البولندي للفريق روبرت ليفاندوفسكي، بعد تراجع مستواه مؤخرًا وتقدمه في السن.

وكشف موقع "فوت أفريكا"، عبر تقرير له اليوم الثلاثاء، أن المهاجم البولندي سيرحل عن صفوف برشلونة بعد رغبة هانز فليك المدير الفني للفريق برحيله، مشيرًا إلى رغبته في ضم مهاجم صغير السن.

وأكد الموقع أن ندي مانشستر يونايتد الإنجليزي أكثر المهتمين بضم ليفاندوفسكي عقب رحيله من برشلونة.

يذكر أن فريق مانشستر يونايتد بدأ يستعيد بريقه بعدما حقق ثلاث انتصارات متتالية أبرزها الفوز التاريخي على ليفربول في "أنفيلد".

إحصائيات ليفاندوفسكي مع برشلونة موسم 2025/26

ليفاندوفسكي صاحب الـ 37 خاض خلال الموسم الجاري مع برشلونة 9 مباريات سجل خلالها 4 أهداف خلال 431 دقيقة لعب.

الأهلي يقترب من التعاقد مع بديل وسام أبو علي

"بسبب الأهلي".. ريبيرو يرفض تدريب أحد أندية الجزائر.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

