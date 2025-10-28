ليفاندوفسكي يقترب من الدوري الإنجليزي .. فمن الأقرب لضمه؟

20 ألف دولار.. نجم أرسنال السابق يضاعف مكافأة العثور على كلبه

بمواصفات خيالية.. لامين يامال يشتري قصر "بيكيه وشاكيرا" من أجل نيكول

شهدت الفترة الأخيرة أنباء قوية عن رغبة مسؤولي نادي برشلونة في رحيل المهاجم البولندي للفريق روبرت ليفاندوفسكي، بعد تراجع مستواه مؤخرًا وتقدمه في السن.

وكشف موقع "فوت أفريكا"، عبر تقرير له اليوم الثلاثاء، أن المهاجم البولندي سيرحل عن صفوف برشلونة بعد رغبة هانز فليك المدير الفني للفريق برحيله، مشيرًا إلى رغبته في ضم مهاجم صغير السن.

وأكد الموقع أن ندي مانشستر يونايتد الإنجليزي أكثر المهتمين بضم ليفاندوفسكي عقب رحيله من برشلونة.

يذكر أن فريق مانشستر يونايتد بدأ يستعيد بريقه بعدما حقق ثلاث انتصارات متتالية أبرزها الفوز التاريخي على ليفربول في "أنفيلد".

إحصائيات ليفاندوفسكي مع برشلونة موسم 2025/26

ليفاندوفسكي صاحب الـ 37 خاض خلال الموسم الجاري مع برشلونة 9 مباريات سجل خلالها 4 أهداف خلال 431 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

الأهلي يقترب من التعاقد مع بديل وسام أبو علي

"بسبب الأهلي".. ريبيرو يرفض تدريب أحد أندية الجزائر.. ما القصة؟



