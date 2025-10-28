مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر

- -
21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

الأخدود

- -
18:10

الهلال

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
20:30

نابولي

جميع المباريات

إعلان

"لا نخشى أحد".. مدرب مالي يرشح منتخب مصر للتتويج بأمم أفريقيا

كتب : محمد خيري

03:42 م 28/10/2025

منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب مالي، أن منتخب مصر من أقوى المرشحين للتتويج بكأس الأمم الأفريقية المقبلة التي ستقام في المغرب.

وقال سينتفيت في تصريحات عبر الموقع الرسمي للكاف: "مالي تمتلك الكفاءة اللازمة لتكون من بين نخبة الدول الأفريقية، ما نحتاجه الآن هو نتائج ملموسة لتأكيد ذلك، ولا نخشى أحدًا، مع احترامنا للجميع، طموحنا هو البقاء في هذه البطولة حتى النهاية".

وأضاف: "أبرز المرشحين للفوز باللقب هم المغرب ومصر والجزائر والسنغال ونيجيريا، وهي دول تتمتع بخبرة كبيرة وثبات في الأداء، لكن هناك دولا أخرى قادرة أيضا على الفوز باللقب مثل الكاميرون، كوت ديفوار، تونس، وحتى جنوب أفريقيا".

واختتم تصريحاته: "هدفنا الأدنى هو التأهل إلى نصف النهائي، بالطبع، هناك العديد من الفرق القوية، لكن بإمكاننا السعي لتصدر مجموعتنا حتى مع وجود المغرب، هذا سيمنحنا طريقًا أفضل في الأدوار الإقصائية".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر مدرب مالي منتخب مالي أمم أفريقيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

توابيت ذهبية تغلف دعوات افتتاح المتحف المصري الكبير تثير تفاعلا - صور وفيديو
بعد موجة انخفاض حادة.. هل يواصل الذهب تراجعه في الأيام المقبلة؟
7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026