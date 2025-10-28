"لا نخشى أحد".. مدرب مالي يرشح منتخب مصر للتتويج بأمم أفريقيا

أكد توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب مالي، أن منتخب مصر من أقوى المرشحين للتتويج بكأس الأمم الأفريقية المقبلة التي ستقام في المغرب.

وقال سينتفيت في تصريحات عبر الموقع الرسمي للكاف: "مالي تمتلك الكفاءة اللازمة لتكون من بين نخبة الدول الأفريقية، ما نحتاجه الآن هو نتائج ملموسة لتأكيد ذلك، ولا نخشى أحدًا، مع احترامنا للجميع، طموحنا هو البقاء في هذه البطولة حتى النهاية".

وأضاف: "أبرز المرشحين للفوز باللقب هم المغرب ومصر والجزائر والسنغال ونيجيريا، وهي دول تتمتع بخبرة كبيرة وثبات في الأداء، لكن هناك دولا أخرى قادرة أيضا على الفوز باللقب مثل الكاميرون، كوت ديفوار، تونس، وحتى جنوب أفريقيا".

واختتم تصريحاته: "هدفنا الأدنى هو التأهل إلى نصف النهائي، بالطبع، هناك العديد من الفرق القوية، لكن بإمكاننا السعي لتصدر مجموعتنا حتى مع وجود المغرب، هذا سيمنحنا طريقًا أفضل في الأدوار الإقصائية".