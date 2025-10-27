"لم يتوقع أحد هذا الأمر".. واين روني ينتقد محمد صلاح وفان دايك

شارك محمود عبد المنعم كهربا، لاعب القادسية الكويتي، في تعادل فريقه أمام السالمية ضمن منافسات الدوري الكويتي.

والتقى الفريقان مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الكويتي لموسم 2025-2026.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن ينتهي الشوط الثاني بالنتيجة نفسها، وشارك كهربا في التشكيلة الأساسية لفريقه في مباراة اليوم.

وأهدر محمود كهربا فرصة غريبة أثارت جدل الجماهير، بعدما انفرد بالمرمى تمامًا، إلا أن الحظ لم يحالفه في التسديد، لتفقد القادسية فرصة التقدم، وتنتهي المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

كان القادسية قد استهلّ مشواره في الدوري بالفوز على النصر بنتيجة (4-0)، ثم تعادل مع الشباب (1-1)، قبل أن يتغلب على الفحيحيل (5-1).

وتعرّض بعد ذلك لأول خسارة له في الموسم أمام الكويت (2-1)، ثم خسر مجددًا أمام كاظمة في الجولة الماضية بنتيجة (1-0)، ليسجل بذلك ثالث نتيجة سلبية على التوالي.

ترتيب القادسية في الدوري التركي

وبهذه النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 8 نقاط محتلاً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الكويتي، بينما رفع السالمية رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع.

يُذكر أن كهربا انضم إلى صفوف القادسية مطلع الموسم الحالي، عقب انتهاء عقده مع الاتحاد الليبي.

