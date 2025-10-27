مباريات الأمس
بيلينجهام مهدد بالإيقاف بسبب إشارة خارجة في الكلاسيكو.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

03:01 م 27/10/2025

كتب- محمد عبدالهادي:
كشفت تقارير صحفية أن الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، يواجه احتمال التعرض لعقوبة بعد قيامه بإشارة خارجة خلال مباراة فريقه أمام برشلونة في الدوري الإسباني، أمس الأحد، حيث التقطت الكاميرات هذه اللقطة أثناء اللقاء.

وأوضحت صحيفة ذا صن البريطانية أن بيلينجهام كرر الإشارة ذاتها التي قام بها سابقًا مع منتخب إنجلترا أمام سلوفاكيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، وهو ما قد يعرضه لعقوبة إيقاف من قبل رابطة الدوري الإسباني.

وعزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بعد تحقيقه 9 انتصارات وتلقيه خسارة واحدة، مسجلًا 22 هدفًا واستقبل 10 أهداف.

وسجل هدفي ريال مدريد كيليان مبابي وجود بيلينجهام في الدقيقتين 22 و43، بينما أحرز فيرمين لوبيز هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 38، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد 2-1، ويواصل الفريق الملكي تعزيز موقعه في صدارة الترتيب.

الكلاسيكو جود بيلينجهام ريال مدريد الدوري الإسباني

