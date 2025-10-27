مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الجونة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

وادي دجلة

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
23:00

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين

الباطن

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

فينيسيوس يهدد بالرحيل عن ريال مدريد.. ما القصة

كتب : محمد القرش

10:49 ص 27/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    اعتراض فينيسيوس على تبديله (2)
  • عرض 8 صورة
    اعتراض فينيسيوس على تبديله (1)
  • عرض 8 صورة
    البرازيلي فينيسيوس جونيور (1)
  • عرض 8 صورة
    فينيسيوس جونيور لاعب ريال كدريد (1)
  • عرض 8 صورة
    احتفال فينيسيوس
  • عرض 8 صورة
    فينيسيوس جونيور (1)
  • عرض 8 صورة
    احتفال فينيسيوس بهدفه في مرمى ريد بول سالزبورج (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد جدلا واسعا أثناء عملية تبديله في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة التي أمس أمس الأحد.

وتفاجأ النجم البرازيلي بقرار تبديله في الدقيقة 72، حيث اندهش عندما شاهد رقمه على لوحة التبديلات التي كشف عنها الحكم الرابع.

وبعدها دخل فينيسيوس في نوبة غضب، وأخذ يلوم على الجهاز الفني بسبب تبديله، قبل أن يغادر الملعب نهائيا ويتجه إلى غرفة الملابس بدلا من الجلوس على دكة البدلاء.

وذكرت شبكة "DAZN" أن فينيسيوس أثناء خروجه من الملعب متجها إلى غرفة الملابس، هدد بالرحيل عن الريال قائلا: "أنا سأرحل عن الفريق، من الأفضل أن أرحل".

وفاز ريال مدريد على نظيره برشلونة بهدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "لا ليجا".

اقرأ أيضًا:

"بمستند رسمي".. عضو اتحاد الكرة السابق يفجر مفاجأة حول مشاركة دونجا بالسوبر

بيزيرا يوجه طلبًا مفاجئًا لمسؤول الزمالك.. والأخير يرحب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فينيسيوس ريحل فينيشيوس ريال مدريد الكلاسيكو برشلونة برشلونة وريال مدريد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات الاثنين
من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل