فينيسيوس يهدد بالرحيل عن ريال مدريد.. ما القصة

تدخل الشرطة والسخرية من لامين.. ماذا حدث بعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة؟

أثار فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد جدلا واسعا أثناء عملية تبديله في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة التي أمس أمس الأحد.

وتفاجأ النجم البرازيلي بقرار تبديله في الدقيقة 72، حيث اندهش عندما شاهد رقمه على لوحة التبديلات التي كشف عنها الحكم الرابع.

وبعدها دخل فينيسيوس في نوبة غضب، وأخذ يلوم على الجهاز الفني بسبب تبديله، قبل أن يغادر الملعب نهائيا ويتجه إلى غرفة الملابس بدلا من الجلوس على دكة البدلاء.

وذكرت شبكة "DAZN" أن فينيسيوس أثناء خروجه من الملعب متجها إلى غرفة الملابس، هدد بالرحيل عن الريال قائلا: "أنا سأرحل عن الفريق، من الأفضل أن أرحل".

وفاز ريال مدريد على نظيره برشلونة بهدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "لا ليجا".

اقرأ أيضًا:

"بمستند رسمي".. عضو اتحاد الكرة السابق يفجر مفاجأة حول مشاركة دونجا بالسوبر

بيزيرا يوجه طلبًا مفاجئًا لمسؤول الزمالك.. والأخير يرحب