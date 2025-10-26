مباريات الأمس
"هذا ليس الشكل الطبيعي للركبة ".. إصابة مروعة في مباراة كولن وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

كتب : نهي خورشيد

06:55 م 26/10/2025
    مباراة كولن وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني (2)_2
    مباراة كولن وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني (1)_1
    مباراة كولن وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني (4)_4
    مباراة كولن وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني (5)_5

تعرض المدافع تيمو هوبيرس، لاعب الفريق الكروي بنادي كولن الألماني، لإصابة مروعة أثناء مواجهة فريقه أمام بوروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الدوري الألماني "البوندسليجا".

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة التواء ركبة هوبيرس بشكل خطير خلال تدخل مشترك مع نجم دورتموند سيرهو جيراسي، ما استدعى تدخل الطاقم الطبي على وجه السرعة.

ليتم نقل اللاعب على نقالة وسط قلق واضح من زملائه والجماهير في المدرجات، ليُكمل كولن اللقاء بعشرة لاعبين خلال الثماني دقائق الأخيرة.

وعقب انتهاء المباراة، كتب أحد الجماهير:"يا إلهي، هذه ليست الطريقة التي يُفترض أن تبدو بها الركبة!"

وأضاف آخر:"يبدو الأمر سيئاً للغاية بالنسبة لتيمو هوبيرس، ركبته انحرفت في اتجاه مرعب".

