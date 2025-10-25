مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

أسطورة الكاميرون يوجه رسالة لمحمد صلاح عبر مصراوي: "تذكر أنك كنت فرعونهم"

كتب : هند عواد

12:01 م 25/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أنطوان بيل حارس القرن الأفريقي (3)
  • عرض 9 صورة
    أنطوان بيل حارس القرن الأفريقي (4)
  • عرض 9 صورة
    أنطوان بيل حارس القرن الأفريقي (5)
  • عرض 9 صورة
    بيل أنطوان حارس منتخب الكاميرون والمقاولون العرب
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول 1
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه الكاميروني جوزيف أنطوان بيل، حارس مرمى مرسيليا الفرنسي السابق وأفضل حارس مرمى أفريقي في القرن الماضي، رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد تعرضه لانتقادات بسبب تراجع مستواه.

وقال أنطوان بيل في تصريحات خاصة لمصراوي: "الانتقادات هي ما يحدث للاعبين عندما لا يؤدّون بشكلٍ جيدٍ كفاية. وكلما كان أداؤك أعلى، كانت الانتقادات أقسى عندما تنخفض ولو قليلًا. هكذا يجب أن ينظر اللاعبون الكبار إلى الموقف".

وأضاف: "عندما تكون أجنبيًا، قد يبدو الأمر مؤلمًا جدًا، لكن تذكّر (في هذه الحالة) أنك كنت "فرعونهم"، ولكي تعود من جديد، عليك أن تكون إيجابيًا وتأخذ الأمور ببساطة".

واختتم أنطوان بيل تصريحاته: "أما إذا اعتبرت الأمر عنصرية، فلن تنتصر بهذه النظرة. عليك أن تركز على لعبك لتستعيد مستواك ولياقتك وقوتك الذهنية".

اقرأ أيضًا:

بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟

هل تقدم جون إدوارد باستقالته بعد هجوم جماهير الزمالك؟.. مصدر مسؤول يرد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أنطوان بيل محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي أسطورة الكاميرون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟