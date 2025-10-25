أنطوان بيل لمصراوي: يجب على صلاح استعادة مستواه قبل التفكير في الرحيل عن

وجه الكاميروني جوزيف أنطوان بيل، حارس مرمى مرسيليا الفرنسي السابق وأفضل حارس مرمى أفريقي في القرن الماضي، رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد تعرضه لانتقادات بسبب تراجع مستواه.

وقال أنطوان بيل في تصريحات خاصة لمصراوي: "الانتقادات هي ما يحدث للاعبين عندما لا يؤدّون بشكلٍ جيدٍ كفاية. وكلما كان أداؤك أعلى، كانت الانتقادات أقسى عندما تنخفض ولو قليلًا. هكذا يجب أن ينظر اللاعبون الكبار إلى الموقف".

وأضاف: "عندما تكون أجنبيًا، قد يبدو الأمر مؤلمًا جدًا، لكن تذكّر (في هذه الحالة) أنك كنت "فرعونهم"، ولكي تعود من جديد، عليك أن تكون إيجابيًا وتأخذ الأمور ببساطة".

واختتم أنطوان بيل تصريحاته: "أما إذا اعتبرت الأمر عنصرية، فلن تنتصر بهذه النظرة. عليك أن تركز على لعبك لتستعيد مستواك ولياقتك وقوتك الذهنية".

اقرأ أيضًا:

بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟

هل تقدم جون إدوارد باستقالته بعد هجوم جماهير الزمالك؟.. مصدر مسؤول يرد