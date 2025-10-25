مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟

كتب : هند عواد

10:47 ص 25/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول 1
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول (16)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول (1)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول (17)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعود ليفربول إلى منافسات الدوري الإنجليزي، مساء اليوم السبت، بمواجهة برينتفورد، بعد ثلاث هزائم محلية متتالية، وفوز على آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 5-1.

وشهدت المباراة الماضية لليفربول، في دوري أبطال أوروبا، بقاء محمد صلاح على مقاعد البدلاء، حتى الدقيقة 74، إلا أن إصابة ألكسندر إيزاك قد تعني عودة محمد صلاح إلى التشكيلة الأساسية.

ولم يسجل محمد صلاح أي هدف سوى ركلة جزاء في سبع مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في مسيرته مع ليفربول.

ووفقا لموقع الإحصائيات "أوبتا"، تراجعت أرقام محمد صلاح في هذا الموسم مقارنة بموسم 2024-2025، ويحقق صلاح في المتوسط ​​أهدافًا أقل (0.25 إلى 0.77)، وأهدافًا متوقعة ( 0.3 xG إلى 0.68)، وتسديدات (1.89 إلى 3.46)، وتسديدات على المرمى (0.76 إلى 1.63)، ولمسات في منطقة جزاء المنافس (6.18 إلى 10.5)، وتمريرات حاسمة (0.25 إلى 0.48) وفرصًا مصنوعة (2.02 إلى 2.37) لكل 90 دقيقة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مقارنة بموسم 2024-2025.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول ليفربول ليفربول وبرينتفورد الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟