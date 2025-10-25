أنطوان بيل لمصراوي: يجب على صلاح استعادة مستواه قبل التفكير في الرحيل عن

يعود ليفربول إلى منافسات الدوري الإنجليزي، مساء اليوم السبت، بمواجهة برينتفورد، بعد ثلاث هزائم محلية متتالية، وفوز على آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 5-1.

وشهدت المباراة الماضية لليفربول، في دوري أبطال أوروبا، بقاء محمد صلاح على مقاعد البدلاء، حتى الدقيقة 74، إلا أن إصابة ألكسندر إيزاك قد تعني عودة محمد صلاح إلى التشكيلة الأساسية.

ولم يسجل محمد صلاح أي هدف سوى ركلة جزاء في سبع مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في مسيرته مع ليفربول.

ووفقا لموقع الإحصائيات "أوبتا"، تراجعت أرقام محمد صلاح في هذا الموسم مقارنة بموسم 2024-2025، ويحقق صلاح في المتوسط ​​أهدافًا أقل (0.25 إلى 0.77)، وأهدافًا متوقعة ( 0.3 xG إلى 0.68)، وتسديدات (1.89 إلى 3.46)، وتسديدات على المرمى (0.76 إلى 1.63)، ولمسات في منطقة جزاء المنافس (6.18 إلى 10.5)، وتمريرات حاسمة (0.25 إلى 0.48) وفرصًا مصنوعة (2.02 إلى 2.37) لكل 90 دقيقة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مقارنة بموسم 2024-2025.