ملخص شوط الزمالك وديكيداها الصومالي الأول بكأس الكونفدرالية

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد على نظيره ديكيداها الصومالي، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ستاد السلام الدولي، وذلك ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

بدأ الفارس الأبيض اللقاء بقوة هجومية وأهدر فرصة محققة في الدقيقة السابعة بعدما خطف شيكو بانزا الكرة من يد حارس ديكيداها، لكنه سددها أعلى المرمى.

ورد الفريق الصومالي بمحاولة خجولة في الدقيقة 16 خرجت بعيداًً عن المرمى، قبل أن يهدر الزمالك فرصة أخرى خطيرة في الدقيقة 22 بعد عرضية أحمد شريف التي مرت أمام المرمى دون أن يتمكن سيف الجزيري من اللحاق بها.

واصل لاعبو الزمالك ضغطهم بعدما سجل الجزيري كرة في الشباك ألغيت بداعي التسلل في الدقيقة 27، ثم جاءت أخطر فرص الشوط في الدقيقة 32، حين مرر سيف الجزيري الكرة لسيف جعفر داخل المنطقة لتصل إلى الونش الذي سدد بقوة لترتطم بالعارضة وتضيع فرصة هدف محقق للفريق الأبيض.

وفي الدقيقة 38، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد عرقلة أحمد شريف داخل المنطقة، ليترجمها سيف الجزيري إلى هدف أول في الدقيقة 40 بتسديدة قوية على يمين الحارس، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض 1-0.