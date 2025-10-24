أرني سلوت يصدم جماهير ليفربول قبل مباراة برينتفورد

وجه الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، صدمة لجماهير الريدز، قبل مواجهة برينتفورد، المقرر لها في العاشرة مساء غدا السبت، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وتعرض كل من فريمبونج وإيزاك لإصابة، خلال الشوط الأول من مباراة دوري أبطال أوروبا التي فاز بها الفريق منتصف الأسبوع على آينتراخت فرانكفورت.

فيما غاب جرافينبيرش عن الرحلة إلى ألمانيا بسبب التواء في الكاحل، بينما غاب أليسون عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة أمام جالطة سراي الشهر الماضي.

وقال أرني سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة برينتفورد: "جيريمي ليس في مكان جيد، ما أقصده بذلك هو أنه بالتأكيد لن يلعب غدًا أو الأسبوع المقبل. إصابة في أوتار الركبة، لذا سيستغرق الأمر بعض الوقت".

وأضاف: "أليكس، ليس سيئًا للغاية، لذا دعونا نرى أين سيكون حينها. وهذا ينطبق أيضًا على رايان، لم يسافر معنا إلى فرانكفورت، لذا نحن هنا اليوم مرة أخرى. كنا هناك بالأمس أيضًا، لكن كان لدينا يوم للسفر. لنرَ أين هو اليوم".

واختتم سلوت: "أليسون لن يكون ضمن تشكيلة الفريق غدًا. هذا سيستغرق وقتًا أطول أيضًا".

