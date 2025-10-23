مباريات الأمس
الكشف عن موعد مباراتي بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري الأبطال

كتب - يوسف محمد:

09:51 م 23/10/2025
يستعد فريق بيراميدز لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حينما يواجه فريق التأمين الإثيوبي، في دور الـ32 بدوري الأبطال.

واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على إقامة مباراة الذهاب بين بيراميدز والتأمين الإثيوبي، يوم الأحد المقبل الموافق 26 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً.

وفي المقابل، تقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم 30 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على إقامة مباراتي الذهاب والعودة، بين فريقي بيراميدز والتأمين الإثيوبي، في القاهرة.

ويذكر أن بيراميدز، يعد حامل لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، الموسم الماضي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

