7 حكام مصريين في معسكر إعداد خاص لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تنظيم معسكر إعداد خاص للحكام المرشحين لإدارة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل حتى 18 يناير 2026.

وضمت قائمة المشاركين من مصر سبعة حكام، هم محمد معروف، أمين عمر، ومحمود ناجي "حكام ساحة".

أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال "حكام مساعدين".

محمود عاشور وحسام عزب "حكام تقنية الفيديو "VAR"".

وينطلق المعسكر في القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر المقبل، بمشاركة 80 حكماً من مختلف أنحاء القارة، من بينهم 33 حكم ساحة، و36 حكماً مساعداً، و11 حكماً لتقنية الفيديو.