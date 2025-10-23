والدة بيكهام تلتقي ليونيل ميسي للمرة الأولى

تضرر كبرياؤه.. ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن أزمة محمد صلاح وليفربول؟

من "سينشب حريق لو تحدثت" لـ"قلة احترام مسيرتي".. أزمات محمد صلاح مع ليفربول

"بقولك سيلفي يا عم".. موقف طريف بين محمد صلاح ومشجع عربي في ألمانيا

التقت والدة ديفيد بيكهام رئيس نادي إنتر ميامي الأمريكي حاليا وأسطورة ريال مدريد سابقا، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأمريكي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن ساندرا والدة بيكهام، التقت بميسي في ملعب التدريب الخاص بنادي إنتر ميامي، والتقط بيكهام لهما الصور التذكارية.

وشارك بيكهام، نجم مانشستر يونايتد السابق الصور عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق على المنشور: "عندما تلتقي والدتك بليو لأول مرة".

