والدة بيكهام تلتقي ليونيل ميسي للمرة الأولى

كتب : هند عواد

03:28 م 23/10/2025
التقت والدة ديفيد بيكهام رئيس نادي إنتر ميامي الأمريكي حاليا وأسطورة ريال مدريد سابقا، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأمريكي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن ساندرا والدة بيكهام، التقت بميسي في ملعب التدريب الخاص بنادي إنتر ميامي، والتقط بيكهام لهما الصور التذكارية.

وشارك بيكهام، نجم مانشستر يونايتد السابق الصور عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق على المنشور: "عندما تلتقي والدتك بليو لأول مرة".

