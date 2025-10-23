"تجد نفسك انتهيت".. نجم منتخب إنجلترا السابق يفجر مفاجأة حول رحيل صلاح

منذ 2017.. محمد صلاح يسجل رقمًا سلبيًا مع ليفربول

كشف الإنجليزي واين روني، نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، الضغوطات الكبيرة التي يعاني منها محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، مؤكدا أنه ربما يغادر الريدز قريبا.

وقال روني في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أعتقد أن صلاح لعب عددا هائلا من المباريات خلال السنوات الماضية، وكان النجم الأول للفريق".

وأوضح: "صلاح تحمل ضغطا كبيرا، وبرأيي هو من بين أفضل 5 إلى 7 لاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن يبدو أن الإرهاق بدأ يؤثر عليه قليلا".

وأضاف: "لن أفاجأ إذا رحل عن النادي في يناير أو ربما في الصيف المقبل، لقد استمتعت حقا بمشاهدته، فهو لاعب رائع".

وأكمل: "لكن أعتقد أن الضغط والإجهاد قد لحقا به، وهذا يحدث، وأحيانا لا تريد الاعتراف بذلك، وفجأة تجد نفسك قد انتهيت".

