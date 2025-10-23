مباريات الأمس
"تجد نفسك انتهيت".. نجم منتخب إنجلترا السابق يفجر مفاجأة حول رحيل صلاح

كتب : محمد خيري

10:55 ص 23/10/2025
كشف الإنجليزي واين روني، نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، الضغوطات الكبيرة التي يعاني منها محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، مؤكدا أنه ربما يغادر الريدز قريبا.

وقال روني في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أعتقد أن صلاح لعب عددا هائلا من المباريات خلال السنوات الماضية، وكان النجم الأول للفريق".

وأوضح: "صلاح تحمل ضغطا كبيرا، وبرأيي هو من بين أفضل 5 إلى 7 لاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن يبدو أن الإرهاق بدأ يؤثر عليه قليلا".

وأضاف: "لن أفاجأ إذا رحل عن النادي في يناير أو ربما في الصيف المقبل، لقد استمتعت حقا بمشاهدته، فهو لاعب رائع".

وأكمل: "لكن أعتقد أن الضغط والإجهاد قد لحقا به، وهذا يحدث، وأحيانا لا تريد الاعتراف بذلك، وفجأة تجد نفسك قد انتهيت".

"وصلت لـ قلة احترام".. تفاصيل خاصة لما حدث بين صلاح مع سلوت داخل غرفة الملابس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح محمد صلاح ليفربول نادي ليفربول الدوري الإنجليزي

