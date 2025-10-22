"بعد إشارتها الأخيرة له".. لامين يامال يحذف صورته مع حبيبته بعد دقيقة

منذ 2017.. محمد صلاح يسجل رقمًا سلبيًا مع ليفربول

كتب - يوسف محمد:

شارك النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق القادسية الكويتي، في هزيمة فريقه اليوم الأربعاء، أمام فريق العين الإماراتي في بطولة دوري أبطال الخليج.

وتلقى فريق القادسية الهزيمة بهدف دون مقابل، أمام نظيره العين الإماراتي، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال الخليج.

ولم يظهر كهربا بشكل أساسي في المباراة، إلا أنه دخل إلى أرضية الملعب في الشوط الثاني، بالأخص بحلول الدقيقة 70، حينما اتخذ نبيل معلول مدرب القادسية قرار بإشراك النجم المصري.

وفي المقابل، غاب اللاعب المصري الآخر رامي ربيعة، عن تشكيل فريقه العين في المباراة، خاصة في ظل مشاركة ناديه بالفريق الرديف في دوري أبطال الخليج، لذا غاب مع باقي اللاعبين الأساسيين بالفريق.

ويذكر، أن رامي ربيعة كان قد انضم إلى فريق العين الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن النادي الأهلي.

أقرأ أيضًا:

بمشاركة 15 دولة من 4 قارات.. عمر هشام يعلن انطلاق بطولة مصر الدولية للجولف للسيدات والناشئين 2025

"بعد إشارتها الأخيرة له".. لامين يامال يحذف صورته مع حبيبته بعد دقيقة