ليفربول يضرب فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا

"بعد إشارتها الأخيرة له".. لامين يامال يحذف صورته مع حبيبته بعد دقيقة

منذ 2017.. محمد صلاح يسجل رقمًا سلبيًا مع ليفربول

حقق فريق ليفربول الإنجليزي، فوزا كبيرا على حساب نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، في اللقاء الذي جمع بينهما، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت مباراة فرانكفورت أمام ليفربول اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "دوتش بارك"، في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويعد هذا هو الفوز الأول للريدز، منذ 4 جولات، حيث تلقى الفريق الإنجليزي الهزيمة في آخر 4 مباريات له بمختلف المسابقات.

ويدخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: فان دايك، كوناتي، روبرتسون، فريمبونج.

خط الوسط: فيرتز، سوبوسلاي، جونز.

خط الهجوم: إيزاك، إيكيتيكي، جاكبو.

أبرز أحداث مباراة ليفربول وفرانكفورت في دوري الأبطال:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 7: تسديدة قوية من لاعب فريق فرانكفورت، يتصدى لها حارس مرمى ليفربول.

الدقيقة 9: تسديدة قوية من إيزاك لاعب ليفربول، يتصدى لها حارس مرمى فرانكفورت.

الدقيقة.

الدقيقة 19: خروج فيريمبونج لاعب ليفربول بسبب الإصابة، دخول برادلي بدلا منه.

الدقيقة 27: كريستنسن يحرز الهدف الأول لفرانكفورت في مرمى ليفربول.

الدقيقة 33: رأسية خطيرة من برادلي لاعب ليفربول من داخل منطقة الجزاء، يتصدى لها حارس فرانكفورت.

الدقيقة 35: ايكتيكي يحرز هدف التعادل لليفربول في مرمى فرانكفورت.

الدقيقة 38: فان دايك يحرز الهدف الثاني لليفربول.

الدقيقة 41: فرصة خطيرة لفرانكفورت، يبعدها دفاع فريق ليفربول.

الدقيقة 44: كوناتي يحرز الهدف الثالث لليفربول.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 50: فرصة خطيرة لليفربول، بعد كرة مقصية من كييزا لاعب الريدز، لكنها تمر أعلى مرمى فرانكفورت.

الدقيقة 56: تسديدة قوية من فيرتز لاعب ليفربول، يتصدى لها حارس مرمى فرانكفورت.

الدقيقة 66: جاكبو يحرز الهدف الرابع لليفربول في مرمى فرانكفورت.

الدقيقة 70: سوبسلاي يحرز الهدف الخامس لليفربول في مرمى فرانكفورت.

الدقيقة 73: محمد صلاح يشارك في المباراة، بدلا من إيكتيكي.

الدقيقة 77: تسديدة قوية من محمد صلاح، يتصدى لها حارس فرانكفورت.

الدقيقة 84: تسديدة من فارس شعيب لاعب فرانكفورت، لكنها تمر بجوار مرمى ليفربول.

الدقيقة 89: فرصة خطيرة لليفربول، بعد تسديدة من محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء، يتصدى لها حارس فرانكفورت.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+90: نهاية المباراة.