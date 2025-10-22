وفاة لاعب كرة قدم برازيلي بعد اصطدامه ببقرة.. ما القصة؟

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني اليوم الأربعاء، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة فرانكفورت أمام ليفربول اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "دوتش بارك"، في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: فان دايك، كوناتي، روبرتسون، فريمبونج.

خط الوسط: فيرتز، سوبوسلاي، جونز.

خط الهجوم: إيزاك، إيكيتيكي، جاكبو.

أبرز أحداث مباراة ليفربول وفرانكفورت في دوري الأبطال:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 7: تسديدة قوية من لاعب فريق فرانكفورت، يتصدى لها حارس مرمى ليفربول.

الدقيقة 9: تسديدة قوية من إيزاك لاعب ليفربول، يتصدى لها حارس مرمى فرانكفورت.

الدقيقة.

الدقيقة 19: خروج فيريمبونج لاعب ليفربول بسبب الإصابة، دخول برادلي بدلا منه.

الدقيقة 27: كريستنسن يحرز الهدف الأول لفرانكفورت في مرمى ليفربول.

الدقيقة 33: رأسية خطيرة من برادلي لاعب ليفربول من داخل منطقة الجزاء، يتصدى لها حارس فرانكفورت.

الدقيقة 35: ايكتيكي يحرز هدف التعادل لليفربول في مرمى فرانكفورت.

الدقيقة 38: فان دايك يحرز الهدف الثاني لليفربول.

الدقيقة 41: فرصة خطيرة لفرانكفورت، يبعدها دفاع فريق ليفربول.

الدقيقة 44: كوناتي يحرز الهدف الثالث لليفربول.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.