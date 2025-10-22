هالاند يرفع قيمة أسطول سياراته إلى 10.5 مليون جنيه إسترليني (صور)

بالصور.. عمر مرموش يعود للمشاركة بعد 42 يوما من الغياب

تحول إيرلينج هالاند بسرعة إلى نجم كرة القدم مهووس بالسيارات، بعد أن رفع إنفاقه على السيارات الخارقة إلى 10.5 مليون جنيه إسترليني بشراء سيارة لامبورجيني جديدة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن النرويجي أضاف سيارة جديدة إلى أسطوله من السيارات الفاخرة، وهي سيارة لامبورجيني هوراكان ستيراتو باللون الأخضر والتي تبلغ قيمتها 250 ألف جنيه إسترليني.

وشوهد هالاند، الذي يتقاضى ما يقرب من مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو يغادر ملعب تدريب مانشستر سيتي خلف عجلة القيادة لسيارة خارقة بقوة 602 حصان يمكنها الوصول إلى سرعة 62 ميلًا في الساعة في 3.4 ثانية.

وتم تصميم سيارة Huracan Sterrato للاستخدام على الطرق الوعرة، وتم تصنيع 1,499 سيارة فقط من هذا الطراز بواسطة الشركة المصنعة الإيطالية، مما يجعلها أكثر نُدرة.

ويمكن أن تصل السيارة إلى سرعة قصوى تبلغ 161 ميلاً في الساعة، لكن سعرها البالغ ربع مليون دولار لا يجعلها قريبة حتى من أغلى سيارة يملكها هالاند.