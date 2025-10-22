مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

آ. فرانكفورت

- -
22:00

ليفربول

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

سموحة

الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

إعلان

هالاند يرفع قيمة أسطول سياراته إلى 10.5 مليون جنيه إسترليني (صور)

كتب : محمد القرش

06:22 ص 22/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سيارة هالاند الجديدة
  • عرض 6 صورة
    هالاند يتعاون مع جامع السيارات الملياردير أولي إرتفاج لشراء سيارة Bugatti Tourbillion الفضائية في مارس من هذا العام
  • عرض 6 صورة
    سيارة مرسيدس يمتلكها هالاند
  • عرض 6 صورة
    هالاند في سيارة فيراري 812 سوبر فاست المكشوفة الجديدة التي تبلغ قيمتها 320 ألف جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا العام
  • عرض 6 صورة
    إيرلينج هالاند يغادر ملعب تدريب مانشستر سيتي بسيارته الجديدة لامبورجيني هوراكان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحول إيرلينج هالاند بسرعة إلى نجم كرة القدم مهووس بالسيارات، بعد أن رفع إنفاقه على السيارات الخارقة إلى 10.5 مليون جنيه إسترليني بشراء سيارة لامبورجيني جديدة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن النرويجي أضاف سيارة جديدة إلى أسطوله من السيارات الفاخرة، وهي سيارة لامبورجيني هوراكان ستيراتو باللون الأخضر والتي تبلغ قيمتها 250 ألف جنيه إسترليني.

وشوهد هالاند، الذي يتقاضى ما يقرب من مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو يغادر ملعب تدريب مانشستر سيتي خلف عجلة القيادة لسيارة خارقة بقوة 602 حصان يمكنها الوصول إلى سرعة 62 ميلًا في الساعة في 3.4 ثانية.

وتم تصميم سيارة Huracan Sterrato للاستخدام على الطرق الوعرة، وتم تصنيع 1,499 سيارة فقط من هذا الطراز بواسطة الشركة المصنعة الإيطالية، مما يجعلها أكثر نُدرة.

ويمكن أن تصل السيارة إلى سرعة قصوى تبلغ 161 ميلاً في الساعة، لكن سعرها البالغ ربع مليون دولار لا يجعلها قريبة حتى من أغلى سيارة يملكها هالاند.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيارات هالاند هالاندإيرلينج هالاند مانشستر سيتي سيارة لامبورجيني لامبورجيني هوراكان ستيراتو سيارة هالاند

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تقرير- 4 أسباب.. لماذا الاستثمار في الفضة خيار جاذب في 2025؟