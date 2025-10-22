ماذا قدم عمر مرموش في الظهور الأول له مع مانشستر سيتي بعد الإصابة؟

بالصور.. عمر مرموش يعود للمشاركة بعد 42 يوما من الغياب

كتبت-هند عواد:

عاد الدولي المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، للمشاركة مع فريقه من جديد، بعد غيابه لأكثر من شهر بسبب الإصابة.

وتعرض عمر مرموش للإصابة بكدمة في أربطة الركبة، خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، يوم 9 سبتمبر، في تصفيات كأس العالم.

وحل عمر مرموش بدلا من سافينيو، في مباراة مانشستر سيتي ضد فياريال، مساء أمس، في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أرقام عمر مرموش ضد فياريال كالآتي:

لعب 9 دقائق

حصل على تقييم 6-2

0 تسديدات

0 أهداف

تمريرات صحيحة 2/3 (67%)

تمريرات في نصف ملعب المنافس 2/2 (100%)

لمس الكرة 6 مرات

ارتكب خطأ

استرد الكرة مرة وحيدة