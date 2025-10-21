موعد مباراة برشلونة و أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

يواصل المصري علاء السعيد مشواره التدريبي مع فريقي تحت 18 و 19 عامًا بنادي أ. س. كليرمونت سان جاك الفرنسي.

وقاد علاء السعيد الفريق في 5 مواجهات بالدوري الفرنسي، فاز في 4 مواجهات وتعادل في لقاء وحيد.

وفي بطولة كأس فرنسا تحت 19 عاما، فاز في 5 مباريات، وتأهل إلى دور الـ64 في انتظار القرعة، لتحديد المنافس المقبل.

وتمكن فريق أ. س. كليرمونت سان جاك الفرنسي، تحت قيادة علاء السعيد، من تسجيل 23 هدفا واستقبل 4 أهداف فقط، ولم يتعرض الفريق لأي هزيمة.

