لم يتعرض لأي هزيمة.. مدرب مصري يواصل التألق مع كليرمونت سان جاك الفرنسي
كتب : هند عواد
يواصل المصري علاء السعيد مشواره التدريبي مع فريقي تحت 18 و 19 عامًا بنادي أ. س. كليرمونت سان جاك الفرنسي.
وقاد علاء السعيد الفريق في 5 مواجهات بالدوري الفرنسي، فاز في 4 مواجهات وتعادل في لقاء وحيد.
وفي بطولة كأس فرنسا تحت 19 عاما، فاز في 5 مباريات، وتأهل إلى دور الـ64 في انتظار القرعة، لتحديد المنافس المقبل.
وتمكن فريق أ. س. كليرمونت سان جاك الفرنسي، تحت قيادة علاء السعيد، من تسجيل 23 هدفا واستقبل 4 أهداف فقط، ولم يتعرض الفريق لأي هزيمة.
