لم يتعرض لأي هزيمة.. مدرب مصري يواصل التألق مع كليرمونت سان جاك الفرنسي

كتب : هند عواد

06:13 م 21/10/2025
  عرض 4 صورة
  عرض 4 صورة
    أرقام كليرمونت سان جاك الفرنسي مع علاء السعيد
  عرض 4 صورة
    المصري علاء السعيد (3)
  عرض 4 صورة
    المصري علاء السعيد (1)

يواصل المصري علاء السعيد مشواره التدريبي مع فريقي تحت 18 و 19 عامًا بنادي أ. س. كليرمونت سان جاك الفرنسي.

وقاد علاء السعيد الفريق في 5 مواجهات بالدوري الفرنسي، فاز في 4 مواجهات وتعادل في لقاء وحيد.

وفي بطولة كأس فرنسا تحت 19 عاما، فاز في 5 مباريات، وتأهل إلى دور الـ64 في انتظار القرعة، لتحديد المنافس المقبل.

وتمكن فريق أ. س. كليرمونت سان جاك الفرنسي، تحت قيادة علاء السعيد، من تسجيل 23 هدفا واستقبل 4 أهداف فقط، ولم يتعرض الفريق لأي هزيمة.

