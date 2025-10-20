إنجاز كيروش ومعجزة غانا.. سجل الفائزين بكأس العالم للشباب عبر التاريخ

فاز منتخب المغرب بكأس العالم للشباب تحت 20 عاما، بعد التفوق على منافسه الأرجنتيني في المباراة النهائية بثنائية دون رد.

ويعد منتخب الأرجنتين هو الأكثر حصدا للبطولة عبر التاريخ برصيد 6 ألقاب، بينما فاز البرازيلي باللقب خلال 5 مناسبات.

سجل الفائزين بكأس العالم للشباب

بطولة العالم للشباب تونس 1977

البطل: الاتحاد السوفيتي

الوصيف: المكسيك

الثالث: البرازيل

تنافست 16 دولة في النسخة الأولى من البطولة، والتي كانت تُعرف آنذاك ببطولة العالم للشباب، وتوج الاتحاد السوفييتي باللقب بعد الفوز في النهائي على المكسيك، إذ انتهت المباراة بالتعادل 2-2 بعد الوقت الإضافي، وفاز السوفييت 9-8 بركلات الترجيح.

بطولة العالم للشباب اليابان 1979

البطل: الأرجنتين

الوصيف: الاتحاد السوفيتي

الثالث: أورجواي

قاد دييجو مارادونا الأرجنتين لتحقيق أول ألقابها الستة في البطولة، فقد سجل ستة أهداف خلال البطولة، بما في ذلك أهدافه في ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، حيث فاز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة. بعدما فازت الأرجنتين على الاتحاد السوفييتي في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 بالعاصمة اليابانية طوكيو.

بطولة العالم للشباب أستراليا 1981

البطل: ألمانيا الغربية

الوصيف: قطر

الثالث: رومانيا

تغلبت ألمانيا الغربية على قطر مفاجأة البطولة في المباراة النهائية، لتفوز باللقب في نسخة أستراليا 1981. قطر نجحت في خوض مسيرة مذهلة نحو النهائي، حيث تغلبت على البرازيل وإنجلترا في الأدوار الإقصائية. لكنها لم تتمكن من إحداث مفاجأة أخرى ضد ألمانيا ألمانيا، التي فازت 4-0 في نهائي سيدني.

بطولة العالم للشباب المكسيك 1983

البطل: البرازيل

الوصيف: الأرجنتين

الثالث: نيجيريا

فاز منتخب البرازيل الذي ضم لاعبين من أمثال دونجا، وبيبيتو، وجيوفاني بأول لقب له، بعد تغلبهما على الأرجنتين في المباراة النهائية. وحضر المباراة النهائية حشد يقدر بنحو 110 آلاف متفرج على ملعب أزتيكا. وحققت البرازيل فوزًا صعبًا بهدف نظيف، بفضل ركلة جزاء من جيوفاني الفائز بالحذاء الذهبي والكرة الذهبية في البطولة.

بطولة العالم للشباب الاتحاد السوفييتي 1985

البطل: البرازيل

الوصيف: إسبانيا

الثالث: نيجيريا

احتفظت البرازيل بلقبها بعد تغلبها على إسبانيا في نهائي مثير في موسكو. وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف بعد 90 دقيقة لكن البرازيل عادت بقوة في الوقت الإضافي، حيث سجل هنريك ليمنحها تقدمًا ثمينًا. لم يتنازل ممثلو أمريكا الجنوبية عن تفوقهم، حيث حافظوا على تفوقهم وحسموا المباراة ليحققوا انتصارين متتاليين. لم يشارك هنريك، صاحب هدف الفوز، مع منتخب بلاده الأول لكنه لعب لفريقي جريميو وكورنثيانز العملاقين البرازيليين.

بطولة العالم للشباب تشيلي 1987

البطل: يوغوسلافيا

الوصيف: ألمانيا الغربية

الثالث: ألمانيا الشرقية

كان روبرت بروسينيكي، ودافور شوكر، وبريدراج مياتوفيتش، وزفونيمير بوبان جزءًا من فريق يوغوسلافيا، والذي فاز ببطولة عام 1987. تغلبوا على ألمانيا الغربية في نهائي دراماتيكي في سانتياجو. لقد أعطى بوبان يوغوسلافيا التقدم في الدقيقة 85، لكن التعادل جاء فورًا عن طريق ركلة جزاء لمارسيل فيتشيك. لتمتد المباراة إلى الوقت الإضافي الذي لم يسفر عن جديد، وفازت يوغوسلافيا بركلات الترجيح.

بطولة العالم للشباب السعودية 1989

البطل: البرتغال

الوصيف: نيجيريا

الثالث: البرازيل

قاد كارلوس كيروش البرتغال إلى لقبها الأول عندما أقيمت البطولة في المملكة العربية السعودية عام 1989. وبعد إقصاء البرازيل في الدور قبل النهائي، واجه البرتغاليون نيجيريا في النهائي، ليصبح النسور الخضر أول منتخب أفريقي يصل إلى المباراة النهائية. خاضت نيجيريا واحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ البطولة في ربع النهائي، حيث عادت من تأخرها 4-0 أمام الاتحاد السوفييتي لتتعادل 4-4، قبل أن تفوز بركلات الترجيح فيما أصبح يُعرف باسم "معجزة الدمام". ومع ذلك، أثبتت البرتغال أنها أقوى من الجميع في نهائي الرياض، حيث سجل آبل سيلفا، وخورخي كوتو هدفين في فوز 2-0.

بطولة العالم للشباب البرتغال 1991

البطل: البرتغال

الوصيف: البرازيل

الثالث: الاتحاد السوفيتي

فاز حامل اللقب، والمستضيف البرتغال باللقب الثاني على التوالي في عام 1991. أقيمت المباراة النهائية ضد البرازيل أمام حشد جماهيري ضخم بلغ 127000 متفرج في ملعب النور بالعاصمة لشبونة، حيث أسعد المنتخب المضيف جماهيره بالفوز بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي دون أهداف. ضم الفريق البرتغالي اثنين من أساطير المنتخب المستقبليين لويس فيجو، ومانويل روي كوستا.

بطولة العالم للشباب أستراليا 1993

البطل: البرازيل

الوصيف: غانا

الثالث: إنجلترا

عادت البرازيل من خيبة الأمل التي لحقت بها في ركلات الترجيح خلال النسخة السابقة بأفضل شكل ممكن؛ فقد قلبت تأخرها إلى الفوز على غانا 2-1 في نهائي سيدني لتفوز باللقب للمرة الثالثة. وكان ديدا، الذي خاض 91 مباراة دولية، هو حارس المرمى الأول لراقصي السامبا خلال البطولة.

بطولة العالم للشباب قطر 1995

البطل: الأرجنتين

الوصيف: البرازيل

الثالث: البرتغال

قبل سبعة وعشرين عامًا من فوز الأرجنتين بكأس العالم لكرة القدم في قطر، استمتع منتخبها للشباب تحت العشرين عامًا بانتصار لا يُنسى في نفس البلد. حيث تغلبت الأرجنتين بقيادة خوان بابلو سورين، الذي أصبح لاعبًا أساسيًا في المنتخب الوطني في المستقبل على البرازيل بهدفين نظيفين في المباراة النهائية بالدوحة.

بطولة العالم للشباب ماليزيا 1997

البطل: الأرجنتين

الوصيف: أوروجواي

الثالث: أيرلندا

احتفظ منتخب الأرجنتين المرصع بالنجوم بقيادة المدرب الفائز بكأس العالم لاحقًا ليونيل سكالوني بلقب بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا في عام 1997. وعادت الأرجنتين، التي ضمت تشكيلتها أيضًا بابلو أيمار، وإستيبان كامبياسو، وخوان رومان ريكيلمي، ووالتر صامويل، لتقلب تأخرها أمام أوروجواي وتفوز 2-1 في النهائي.

بطولة العالم للشباب نيجيريا 1999

البطل: إسبانيا

الوصيف: اليابان

الثالث: مالي

حققت إسبانيا لقبها الأول بفوزها الكبير 4-0 على اليابان في المباراة النهائية في لاجوس. وكان لاعب خط الوسط تشافي الذي أصبح بطلاً لكأس العالم وأسطورة للمنتخب الوطني، أحد اللاعبين الأساسيين لإسبانيا في البطولة. كما تألق أحد زملاء تشافي في فريق برشلونة في المستقبل في البطولة، حيث سجل رونالدينيو ثلاثة أهداف في أربع مباريات لصالح البرازيل.

بطولة العالم للشباب الأرجنتين 2001

البطل: الأرجنتين

الوصيف: غانا

الثالث: مصر

قاد خافيير سافيولا الأرجنتين إلى المجد على أرضها في عام 2001. وسجل 11 هدفًا، وهو أكبر عدد من الأهداف سجله أي لاعب في نسخة واحدة من البطولة، حيث فازت بلاده بلقبها العالمي الرابع. كما سجل سافيولا، الذي سجل ثلاثية ضد مصر في مرحلة المجموعات، وفرنسا في ربع النهائي، هدفًا في الفوز 3-0 في النهائي على غانا في بوينس آيرس.

بطولة العالم للشباب الإمارات 2003

البطل: البرازيل

الوصيف: إسبانيا

الثالث: كولومبيا

سجل فرناندينيو، نجم مانشستر سيتي المستقبلي، هدف الفوز في اللحظات الأخيرة ليقود البرازيل للفوز على إسبانيا بقيادة أندريس إنييستا 1-0 في نهائي مثير في أبو ظبي.

بطولة العالم للشباب هولندا 2005

البطل: الأرجنتين

الوصيف: التشيك

الثالث: تشيلي

قبل سبعة عشر عامًا من تسجيله هدفين في نهائي قطر 2022، كان ليونيل ميسي حاضرًا في ثنائية منتخب الأرجنتين تحت 20 عامًا عندما تغلب على نيجيريا 2-1 ليرفع كأس العالم للشباب. كان ميسي متألقًا طوال البطولة، حيث سجل ستة أهداف في المجموع ليفوز بجائزتي الحذاء الذهبي، والكرة الذهبية.

كأس العالم للشباب كندا 2007

البطل: الأرجنتين

الوصيف: البرازيل

الثالث: البرتغال

كان سيرخيو أجويرو هو هداف الأرجنتين في عام 2007، حيث سجل ستة أهداف خلال البطولة عندما احتفظ باللقب. حيث سجل هدفًا عندما قلبت الأرجنتين تأخرها لتفوز على التشيك 2-1 في نهائي تورنتو. كان أنخيل دي ماريا الفائز بكأس العالم في قطر 2022 أيضًا ضمن قائمة الأرجنتين.

كأس العالم تحت 20 سنة مصر 2009

البطل: غانا

الوصيف: البرازيل

الثالث: المجر

بعد أن احتلت غانا المركز الثاني في بطولتي 1993 و2001، توجت باللقب في 2009، لتصبح أول دولة أفريقية تفوز باللقب. وواجهت غانا منافسها البرازيلي في نهائي 1993 وفازت بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف. وكان أندريه أيو قائداً لغانا، الذي أصبح فيما بعد صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية في تاريخ البلاد.

كأس العالم تحت 20 سنة كولومبيا 2011

البطل: البرازيل

الوصيف: البرتغال

الثالث: المكسيك

فازت البرازيل بلقبها العالمي الخامس للشباب تحت 20 عامًا بطريقة مثيرة في عام 2011، بعد أن تغلبت على البرتغال في نهائي بوجوتا. وأصبح نجم تشيلسي المستقبلي أوسكار أول لاعب يسجل ثلاثية في المباراة النهائية، حيث فازت البرازيل 3-2 بعد الوقت الإضافي. وكان كاسيميرو، وفيليب كوتينيو، ودانيلو ضمن تشكيلة راقصي السامبا المتوجة باللقب.

كأس العالم تحت 20 سنة تركيا 2013

البطل: فرنسا

الوصيف: أوروجواي

الثالث: غانا

فاز منتخب فرنسا بقيادة بول بوجبا بكأس العالم للشباب تحت 20 سنة لأول مرة في تاريخه عام 2013. وقد قدم بوجبا، الذي حقق لقب كأس العالم للكبار بعد خمس سنوات، سلسلة من العروض المميزة، وتم اختياره كأفضل لاعب في البطولة. وانتهت المباراة النهائية دون أهداف ضد أوروجواي بركلات الترجيح، حيث فازت فرنسا 4-1.

كأس العالم تحت 20 سنة نيوزيلندا 2015

البطل: صربيا

الوصيف: البرازيل

الثالث: مالي

فازت صربيا على البرازيل في نهائي مثير في أوكلاند لتحرز لقبها المفاجئ في عام 2015. وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 في وقتها الأصلي، وبدا أنها متجهة إلى ركلات الترجيح قبل أن يسجل نيمانيا ماكسيموفيتش في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي ليخطف فوزًا شهيرًا. وتألق حارس المرمى بريدراج راجكوفيتش لصالح صربيا، حيث قام بسلسلة من التصديات المميزة.

كأس العالم تحت 20 سنة جمهورية كوريا 2017

البطل: إنجلترا

الوصيف: فنزويلا

الثالث: إيطاليا

فازت إنجلترا بكأس العالم للشباب تحت 20 عامًا لأول مرة في جمهورية كوريا، حيث سجل دومينيك كالفيرت لوين هدف الفوز في النهائي 1-0 على فنزويلا. من بين لاعبي إنجلترا الذين شاركوا في المباراة النهائية، شارك سبعة منهم في مباريات مع منتخب إنجلترا الأول وهم؛ كالفيرت لوين، ولويس كوك، ودين هندرسون، وأينسلي مايتلاند نايلز، ودومينيك سولانكي، وفيكايو توموري، وكايل ووكر بيترز. تم اختيار أديمولا لوكمان؛ الذي يمثل نيجيريا الآن، كأفضل لاعب كرة قدم أفريقي لعام 2024.

كأس العالم تحت 20 سنة بولندا 2019

البطل: أوكرانيا

الوصيف: جمهورية كوريا

الثالث: الإكوادور

فازت أوكرانيا على جمهورية كوريا في نهائي ممتع لتتوج بطلة العالم تحت 20 سنة لأول مرة. بعد أن تأخرت في وقت مبكر من المباراة، عادت أوكرانيا بقوة لتفوز 3-1 في لودز. وشهدت نسخة 2019 من الحدث أيضًا تقديم إيرلينج هالاند أحد أكثر العروض الفردية تميزًا في تاريخ البطولة. سجل المهاجم النجم تسعة أهداف في مباراة واحدة عندما تغلبت النرويج على هندوراس 12-0 في مرحلة المجموعات. كان هذا الرقم كافيًا للفوز بالحذاء الذهبي للفتى النرويجي.

كأس العالم تحت 20 سنة الأرجنتين 2023

البطل: أوروجواي

الوصيف: إيطاليا

الثالث: إسرائيل

بعد توقف دام أربع سنوات بسبب جائحة كورونا، تغلبت أوروجواي على إيطاليا في نهائي لا بلاتا، لتحصد لقبها الأخير في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا. ومع انتهاء المباراة بالتعادل دون أهداف، سجل المهاجم لوتشيانو رودريجيز هدفًا برأسه قبل أربع دقائق فقط من نهاية المباراة، ليكون سببًا في تتويج منتخب أوروجواي بلقبه العالمي الأول تحت 20 عامًا.

كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025

البطل: المغرب

الوصيف: الأرجنتين

الثالث: كولومبيا

حصد منتخب المغرب البطولة في مفاجأة كبرى أمام العالم، ليصبح أول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز، والثاني أفريقيا بعد غانا، حيث تفوقوا على إسبانيا والبرازيل في دور المجموعات، قبل الفوز على فرنسا في نصف النهائي والأرجنتين في النهائي.