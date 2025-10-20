وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، رسالة إلى لاعبي منتخب الأرجنتين للشباب، بعد الهزيمة أمام المغرب في نهائي كأس العالم للشباب.

وتلقى منتخب الأرجنتين للشباب، الهزيمة أمام منتخب شباب المغرب، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في نهائي كأس العالم تحت 20 عاما.

ونشر ميسي صورة لقميص منتخب الأرجنتين، عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام" وكتب: "ارفعوا رؤوسكم يا شباب، لقد قدمتم بطولة مميزة".

وأضاف: "رغم أننا كنا نتمنى أن نراكم ترفعون الكأس، إلا أننا شعرنا بفرحة كبير بكل ما قدمتموه، وفخر كبير برؤيتكم تدافعون عن قميصنا الأزرق والأبيض، بكل عزيمة".

ونجح منتخب المغرب للشباب اليوم، في التتويج بلقب كأس العالم للشباب، ليصبح أول منتخب عربي في التاريخ يتوج بالبطولة.

