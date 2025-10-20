مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

رسالة خاصة من ميسي للاعبي الأرجنتين بعد الهزيمة أمام المغرب بمونديال الشباب

كتب - يوسف محمد:

05:32 ص 20/10/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    مباراة المغرب والأرجنتين (2)
  • عرض 13 صورة
    مباراة المغرب والأرجنتين (6)
  • عرض 13 صورة
    مباراة المغرب والأرجنتين (5)
  • عرض 13 صورة
    المغرب (1)
  • عرض 13 صورة
    مباراة المغرب والأرجنتين (1)
  • عرض 13 صورة
    ليونيل ميسي (7)
  • عرض 13 صورة
    ليونيل ميسي (3)
  • عرض 13 صورة
    ميسي مع منتخب الأرجنتين (5)
  • عرض 13 صورة
    ميسي مع منتخب الأرجنتين (2)
  • عرض 13 صورة
    ميسي مع منتخب الأرجنتين (1)
  • عرض 13 صورة
    ميسي مع منتخب الأرجنتين (3)
  • عرض 13 صورة
    ميسي مع منتخب الأرجنتين (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، رسالة إلى لاعبي منتخب الأرجنتين للشباب، بعد الهزيمة أمام المغرب في نهائي كأس العالم للشباب.

وتلقى منتخب الأرجنتين للشباب، الهزيمة أمام منتخب شباب المغرب، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في نهائي كأس العالم تحت 20 عاما.

ونشر ميسي صورة لقميص منتخب الأرجنتين، عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام" وكتب: "ارفعوا رؤوسكم يا شباب، لقد قدمتم بطولة مميزة".

وأضاف: "رغم أننا كنا نتمنى أن نراكم ترفعون الكأس، إلا أننا شعرنا بفرحة كبير بكل ما قدمتموه، وفخر كبير برؤيتكم تدافعون عن قميصنا الأزرق والأبيض، بكل عزيمة".

ونجح منتخب المغرب للشباب اليوم، في التتويج بلقب كأس العالم للشباب، ليصبح أول منتخب عربي في التاريخ يتوج بالبطولة.

أقرأ أيضًا:

نقل نجم ريال مدريد الأسبق إلى المستشفى بعد إصابته بجلطة دماغية

"بعد حديثه عن صلاح".. رد قوي من محمد أبو تريكة على لاعب تشيلسي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليونيل ميسي نهائئ كأس العالم للشباب مباراة منتخب المغرب المغرب والأرجنتين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان