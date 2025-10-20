"الزبيري يقتحم الصدارة".. قائمة هدافي كأس العالم للشباب 2025

واصل ياسر الزبيري لاعب منتخب المغرب للشباب، تألقه رفقة منتخب أسود الأطلس، في بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا بتشيلي.

ونجح الزبيري، في قيادة فريقه للتقدم على المنتخب الأرجنتيني، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا، على ملعب "تشيلي الوطني"، في إطار نهائي كأس العالم للشباب.

وأحرز الزبيري ثنائية المغرب في مرمى الأرجنتين، حتى الآن، حيث تمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 28 من الشوط ذاته.

وبثنائية الزبيري اليوم، رفع عدد أهدافه في البطولة إلى 5 أهداف، على رأس قائمة الهدافين بالتساوي مع لاعب الولايات المتحدة، بنيامين كريماسيتشي، نيسيرفياريال، لوكاس ميشيل، برصيد 5 أهداف لكلا منهم.

قائمة هدافي كأس العالم للشباب 2025

1- ياسر الزبيري، 5 أهداف، المغرب

2- بنيامين كريماسيتشي، 5 أهداف، الولايات المتحدة الأمريكية

3- نيسيرفياريال، 5 أهداف، كولومبيا

4- لوكاس ميشال، 5 أهداف، فرنسا

5- أليخو ساركو، 4 أهداف، الأرجنتين

