هدف كيليان مبابي في مرمى خيتافي بالدوري الإسباني (فيديو)

"قليل الأدب".. مشادة بين ثنائي منتخب مصر لتنس الطاولة في بطولة أفريقيا

بعد تعثر المنافسين… إي سي ميلان يتصدر الدوري الإيطالي بفوزه على فيورنتينا

نجح فريق ريال مدريد في إحراز هدف التقدم على نظيره خيتافي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري الإسباني.

وسجل هدف التقدم لريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 80 من تسديدة قوية عجز الحارس عن التصدي لها.

وحال استمرار تقدم ريال مدريد يرفع رصيده إلى 22 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يتجمد رصيد خيتافي عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.