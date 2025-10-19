مباريات الأمس
هدف كيليان مبابي في مرمى خيتافي بالدوري الإسباني (فيديو)

كتب - محمد عبد السلام:

11:57 م 19/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وخيتافي (6)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وخيتافي (5)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وخيتافي (1) (1)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وخيتافي (4)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وخيتافي (3)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وخيتافي (2)

نجح فريق ريال مدريد في إحراز هدف التقدم على نظيره خيتافي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري الإسباني.

وسجل هدف التقدم لريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 80 من تسديدة قوية عجز الحارس عن التصدي لها.

وحال استمرار تقدم ريال مدريد يرفع رصيده إلى 22 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يتجمد رصيد خيتافي عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.

هدف ريال مدريد اليوم هدف كيليان مبابي مبابي ريال مدريد اليوم ريال مدريد مباشر

