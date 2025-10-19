هدف كيليان مبابي في مرمى خيتافي بالدوري الإسباني (فيديو)
كتب - محمد عبد السلام:
نجح فريق ريال مدريد في إحراز هدف التقدم على نظيره خيتافي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري الإسباني.
وسجل هدف التقدم لريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 80 من تسديدة قوية عجز الحارس عن التصدي لها.
وحال استمرار تقدم ريال مدريد يرفع رصيده إلى 22 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يتجمد رصيد خيتافي عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.
هدف اول لـ ريال مدريد عن طريق كيليان مبابي اسيست خيالي من أردا غولر 🤍— صهيب (@ssuh25) October 19, 2025
ريال مدريد 1-0 خيتافي
Real Madrid 1-0 Getafe#GetafeRealMadrid#RealMadrid |#Barca |#mufc#ريال_مدريد |#برشلونة |#مانشستر_يونايتد#ريال_مدريد_خيتافيpic.twitter.com/AactuZTld8