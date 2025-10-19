رد النجم المصري محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، على الإسباني مارك كوكوريلا لاعب تشيلسي الإنجليزي، بعد انتقاده أداء محمد صلاح الدفاعي في مباراة الفريقين الأخيرة.

وقال أبو تريكة، في تصريحات خلال تواجده في ستديو "بي إن سبورتس"، قبل مباراة الريدز ومان يونايتد: "محمد صلاح يقدم دائما مستويات كبيرة أمام ال 6 فرق الكبار في إنجلترا، على جماهير ليفربول عدم نسيان ما قدمه صلاح للفريق، فقد ساهم بشكل قوي في حصد لقب الدوري الموسم الماضي".

وأضاف: "كوكوريلا لاعب تشيلسي بعد مباراة ليفربول الماضية، تحدث أن المدير الفني ماريسكا أخبرهم بالهجوم من ناحية محمد صلاح، لأنه لا يدافع بشكل قوي".

وتابع: "بهذا الأمر صلاح مبيدفعش من الموسم الماضي، لكن إذا كان صلاح تمكن من تسجيل الثلاث فرص التي أتيحت له في المباراة الماضية، لم يكن كوكوريلا يستطيع أن يتحدث".

واختتم: "كوكوريلا علشان كسب حقه يتكلم براحته، الناس تصفق له ولكن هذا لم يكن يحدث، إذا حقق ليفربول الفوز".

وكان المدافع الإسباني، خرج بتصريحات قوية عقب مباراة فريقه الأخيرة أمام ليفربول، أن صلاح ساهم في فوز البلوز بالمباراة، بعد تمكنوا من منع خطورته في اللقاء.

ويذكر، أن فريق تشيلسي كان قد تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره ليفربول في الجولة الماضية، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

