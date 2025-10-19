أول تعليق من جوزيه جوميز بعد الهزيمة بخماسية أمام النصر

قبل صدام اليوم.. ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد؟

عبر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الفتح السعودي، عن عدم رضاه بالنتيجة التي خسر بها فريقه أمام النصر بالدوري.

وخسر الفتح السعودي بنتيجة 5-1 أمام النصر، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وقال جوميز بعد خماسية النصر: ""أحيانًا يمكنك تقبل الخسارة من الخصم في حال كان هناك رغبة من للاعبين في الملعب، ولكن اليوم فريقي لم يكن كما عرفته في المباريات السابقة".

وتابع: "سبب الهزيمة القاسية كان لعدم وجود رد فعل من اللاعبين، وأي خطأ ضد خصم مصر النصر سيتحول لهدف".

وعن مشادته مع أحد لاعبي فريقه قال: "هذا أمر طبيعي وسيتم حله داخل النادي".

واختتم جوميز تصريحاته: "النتائج لا تعكس ما نقدمه في الموسم الحالي، ولعبنا مباريات صعبة منذ انطلاق المسابقة".