أول تعليق من جوزيه جوميز بعد الهزيمة بخماسية أمام النصر

كتب : محمد عبد الهادي

11:43 ص 19/10/2025
  عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 7 صورة
    البرتغالي جوزيه جوميز
  • عرض 7 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 7 صورة
    جوميز
  • عرض 7 صورة
    جوزيه جوميز من الموتمر الصحفي لمباراة الفتح والحزم احتفالا بالعيد الوطني للمملكة 1
  • عرض 7 صورة
    احتفل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي للفتح، باليوم الوطني السعودي بطريقة خاصة._Easy-Resize.com

عبر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الفتح السعودي، عن عدم رضاه بالنتيجة التي خسر بها فريقه أمام النصر بالدوري.

وخسر الفتح السعودي بنتيجة 5-1 أمام النصر، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وقال جوميز بعد خماسية النصر: ""أحيانًا يمكنك تقبل الخسارة من الخصم في حال كان هناك رغبة من للاعبين في الملعب، ولكن اليوم فريقي لم يكن كما عرفته في المباريات السابقة".

وتابع: "سبب الهزيمة القاسية كان لعدم وجود رد فعل من اللاعبين، وأي خطأ ضد خصم مصر النصر سيتحول لهدف".

وعن مشادته مع أحد لاعبي فريقه قال: "هذا أمر طبيعي وسيتم حله داخل النادي".

واختتم جوميز تصريحاته: "النتائج لا تعكس ما نقدمه في الموسم الحالي، ولعبنا مباريات صعبة منذ انطلاق المسابقة".

