أول تعليق من جوزيه جوميز بعد الهزيمة بخماسية أمام النصر
كتب : محمد عبد الهادي
عبر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الفتح السعودي، عن عدم رضاه بالنتيجة التي خسر بها فريقه أمام النصر بالدوري.
وخسر الفتح السعودي بنتيجة 5-1 أمام النصر، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.
وقال جوميز بعد خماسية النصر: ""أحيانًا يمكنك تقبل الخسارة من الخصم في حال كان هناك رغبة من للاعبين في الملعب، ولكن اليوم فريقي لم يكن كما عرفته في المباريات السابقة".
وتابع: "سبب الهزيمة القاسية كان لعدم وجود رد فعل من اللاعبين، وأي خطأ ضد خصم مصر النصر سيتحول لهدف".
وعن مشادته مع أحد لاعبي فريقه قال: "هذا أمر طبيعي وسيتم حله داخل النادي".
واختتم جوميز تصريحاته: "النتائج لا تعكس ما نقدمه في الموسم الحالي، ولعبنا مباريات صعبة منذ انطلاق المسابقة".