تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره ديكيداها الصومالي، بنتيجة ستة أهداف دون مقابل، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستهل الزمالك مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال الموسم الحالي 2025-2026، الفوز على حساب نظيره ديكيداها بسداسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية.

وتقام مباراة العودة بين الزمالك وديكيداها، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، يوم الجمعة المقبل الموافق 24 أكتوبر الجاري.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز الزمالك على حساب ديكيداها الصومالي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك على حساب ديكيداها بسداسية نظيفة، وأداء اللاعبين خلال اللقاء، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بمطالعة الألبوم أعلاه:

أقرأ أيضًا:

استثنائي.. زميل محمد صلاح السابق يشيد بمستواه

هل يعود عمر مرموش للظهور مع مانشستر سيتي بعد 39 يوما من الإصابة؟