أول تعليق من وليد صلاح الدين بعد فوز الأهلي على إيجل نوار في دوري الأبطال

كتب - يوسف محمد:

10:08 م 18/10/2025
علق وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، على فوز الفريق اليوم السبت على حساب نظيره إيجل نوار البوروندي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق المارد الأحمر الفوز اليوم على حساب نظيره إيجل نوار البوروندي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري الأبطال.

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات، نقلها الحساب الرسمي للأهلي على "فيس بوك": "الفوز في مباراة اليوم، كان مهم بشكل كبير، خاصة وأنها المباراة الأولى للجهاز الفني الجديد، كما أنه يأتي في وقت يعاني فيه اللاعبين من الإجهاد بعد العودة من فترة التوقف الدولي".

وأضاف: "لاعبي الأهلي الدوليين انضموا إلى الفريق، قبل يومين فقط من السفر إلى بوروندي، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي".

وتابع: "الأجواء جيدة داخل الفريق، الجهاز الفني الجديد اعتاد على الأجواء بشكل سريع، احتفلنا بالأمس بعيد ميلاد لاعب وسط الفريق أليو ديانج".

واختتم وليد تصريحاته: "الجميع جاهز للمباريات المقبلة، خاصة وأننا لدينا 7 مباريات هامة في 3 بطولات مختلفة، ما بين الدوري، كأس السوبر الأفريقي ومباراة الإياب أمام إيجل نوار".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره الاتحاد السكندري، يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 أكتوبر الجاري، في إطار منافسات الجولة رقم 11 بالدوري المصري.

