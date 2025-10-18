"يمكنه أن يأخذ أعضائك".. إعترافات قوية من لاعب تشيلسي بشأن دييجو كوستا

يلاقي نادي بيراميدز نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي السوبر الأفريقي 2024/25، وخلال السطور التالية يقدم لكم "مصراوي" تغطية لحظة بلحظة للمباراة.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكارتي - بلاتي تورية.

خط الهجوم: مصطفى فتحي - فيستون ماييلي - أحمد عاطف قطة.

ويجلس على دكة البدلاء: علي جبر - أحمد توفيق - محمود عبد الحفيظ - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - محمود جاد - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - محمد رضا بوبو.

ملخص مباراة بيراميدز

بداية المباراة

تسديدة قوية من فيستون مايلي لكنها خارج المرمى في الدقيقة 5

فريق بيراميدز يواصل الهجوم على دفاعات نهضة بركان لكن دون جدوى

مرور 15 دقيقة ومازال التعالد السلبي قائم

