لحظة بلحظة.. بيراميدز 0-0 نهضة بركان.. السوبر الأفريقي
كتب : محمد القرش
يلاقي نادي بيراميدز نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي السوبر الأفريقي 2024/25، وخلال السطور التالية يقدم لكم "مصراوي" تغطية لحظة بلحظة للمباراة.
تشكيل بيراميدز
حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي.
خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكارتي - بلاتي تورية.
خط الهجوم: مصطفى فتحي - فيستون ماييلي - أحمد عاطف قطة.
ويجلس على دكة البدلاء: علي جبر - أحمد توفيق - محمود عبد الحفيظ - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - محمود جاد - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - محمد رضا بوبو.
ملخص مباراة بيراميدز
بداية المباراة
تسديدة قوية من فيستون مايلي لكنها خارج المرمى في الدقيقة 5
فريق بيراميدز يواصل الهجوم على دفاعات نهضة بركان لكن دون جدوى
مرور 15 دقيقة ومازال التعالد السلبي قائم