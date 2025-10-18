الزمالك يفتتح مشواره في بطولة الكونفدرالية بسداسية في مرمى ديكيداها

أول تعليق من وليد صلاح الدين بعد فوز الأهلي على إيجل نوار في دوري الأبطال

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا كبيرا، على حساب نظيره ديكيداها الصومالي، بنتيجة ستة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي.

وتقام مباراة العودة بين الزمالك وديكيدياها الصومالي، يوم الجمعة المقبل الموافق 24 أكتوبر الجاري.

ويدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : أحمد ربيع – أحمد حمدي – ناصر ماهر.

خط الهجوم : أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

أبرز أحداث مباراة الزمالك وديكيداها بالكونفدرالية

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 4: تسديدة قوية من خوان بيزيرا ولكنها تمر بجوار مرمى فريق ديكيدياها.

الدقيقة 8: محاولات مستمرة من الزمالك لتسجيل الهدف الأول في مرمى ديكيداها.

الدقيقة 12: رأسية من الونش، تمر أعلى مرمى فريق ديكيداها الصومالي.

الدقيقة 21: رأسيبة خطيرة من حسام عبد المجيد لاعب الزمالك ولكن مدافع ديكيداها يخرجها.

الدقيقة 22: أحمد شريف يحرز الهدف الأول للزمالك في مرمى ديكيداها.

الدقيقة 26: عرضية من خوان بيزيرا لاعب الزمالك، لكنها تمر خارج الملعب.

الدقيقة 33: خوان بيزيرا يحرز الهدف الثاني للزمالك في مرمى ديكيداها.

الدقيقة 35: خوان بيزيرا يحرز الهدف الثالث للزمالك في مرمى ديكيداها.

الدقيقة 42: تسديدة من لاعب ديكيداها الصومال، لكنها تمر بعيدة عن مرمى محمد صبحي حارس الزمالك.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 52: خطأ قاتل من حارس ديكيداها الصومالي، كان يكلف فريقه الهدف الرابع.

الدقيقة 55: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي ديكيداها ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب.

الدقيقة 59: محمد صبحي حارس الزمالك، كاد يتسبب في الهدف الأول في مرمى فريقه، بعد تشتيت خاطئ للكرة.

الدقيقة 65: سيف الجزيري يحرز الهدف الرابع للزمالك في مرمى ديكيداها.

الدقيقة 76: تسديدة قوية من سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك، تمر بجوار مرمى ديكيداها.

الدقيقة 77: خوان بيزيرا يحرز الهدف الخامس للزمالك في مرمى ديكيداها.

الدقيقة 82: سيف فاروق جعفر يحرز الهدف السادس للزمالك في مرمى ديكيداها.

الدقيقة 87: فرصة خطيرة لصالح فريق ديكيداها، بعد انفراد تام بمرمى محمد صبحي، ولكن يهدرها لاعب ديكيداها.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+90: نهاية المباراة.