تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة نهضة بركان المغربي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمواجهة نهضة بركان المغربي، مساء اليوم، في إطار منافسات السوبر الأفريقي.

ويلعب بيراميدز السوبر الأفريقي، بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، فيما توج نهضة بركان بكأس الكونفدرالية على حساب سيمبا التنزاني.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي

تقام مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي، في الثامنة مساء اليوم، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات كأس السوبر الأفريقي.

تشكيل بيراميدز لمواجهة نهضة بركان المغربي

يدفع الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، بفيستون ماييلي وإيفرتون دا سيلفا، في خط الهجوم، وجاء تشكيل الفريق كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - الشيبي- أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه -أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: مصطفي زيكو - فيستون ماييلي - إيفرتون دا سيلفا

اقرأ أيضًا:

تعديل عاجل في موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي

"قصص متفوتكش".. شيكابالا مع تامر حسني.. وإكرامي ينتقد لاعب الأهلي السابق