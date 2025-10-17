أبرز المعلومات عن ملعب مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري الأبطال

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريق إيجل نوار البوروندي غدا الأحد، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف فريق إيجل نوار البوروندي غدا السبت 18 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "إنتواري بوجومبورا"، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستكون مباراة الغد، هي الأولى للدنماركي ياس توروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر.

معلومات عن ملعب إنتواري بوجومبورا

وملعب إنتواري بوجومبورا، هو الملعب الأساسي والرسمي للمنتخب البوروندي، يتسع لحوالي 14 ألف متفرج.

وتم علم بعض التجديدات في ملعب بوجومبورا، خلال الفترة الماضية حيث تم تغيير أرضية الملعب، من العشب الصناعي إلى الطبيعي، بجانب بعض التعديلات في مدرجات الملعب.

والملعب يسمى بشخص دقيق ملعب "إنتواري"، في مدينة بوجومبورا، إلا أن اسمه المتعارف عليه في بوروندي هو ملعب "بوجومبورا"، تم افتتاحه بعد أعمال التجديد التي حدثت به، في شهر يوليو الماضي.

وهذا الملعب تم افتتاحه بشكل فعلي في عام 1962، كان يطلق عليه ملعب "الأمير لويس رواجاسوري"، قبل أن يتم تغييره في عام 2019، إلى ملعب إنتواري.

وفي عام 2022، تقرر إجراء بعض التعديلات على الملعب وتم استكمالها في 2025، بعدما قرر الاتحاد الأفريقي عدم إقامة أي مباراة عليه، حتى تم تغيير أرضيته إلى عشب طبيعي.

