اقترب من كأس العالم.. ما هو المنتخب صاحب المرتبة 210 عالميا؟

وصل عماد النحاس المدرب السابق للنادي الأهلي، صباح اليوم الجمعة، إلى العراق لبدء مهمته مع فريق الزوراء العراقي، كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان الزوراء العراقي، أعلن في وقت سابق التعاقد بشكل رسمي مع عماد النحاس، لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويعاون النحاس في تدريب فريق الزوراء العراقي، محمد محسن أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق، على أن يتواجد معه محمد فتحي كمدرب لحراس المرمى بالفريق العراقي.

وأعلن الأهلي في وقت سابق، توجيه الشكر إلى عماد النحاس بعد تواجده على رأس القيادة الفنية للفريق لفترة مؤقتة، عقب رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو عن تدريب المارد الأحمر.

وقاد النحاس المارد الأحمر قبل رحيله في 5 مباريات ببطولة الدوري، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 4 لقاءات وحضر التعادل في مباراة وحيدة.

أقرأ أيضًا:

طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الإياب بين الزمالك وديكيداها

بالفيديو.. محمد صلاح يفاجئ مشجعا بموقف طريف