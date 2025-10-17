مباريات الأمس
"بصحبة مساعديه".. عماد النحاس يصل العراق لبدء مهمته مع فريق الزوراء العراقي

كتب - يوسف محمد:

05:24 م 17/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    عماد النحاس (3)
  • عرض 3 صورة
    عماد النحاس (2)

وصل عماد النحاس المدرب السابق للنادي الأهلي، صباح اليوم الجمعة، إلى العراق لبدء مهمته مع فريق الزوراء العراقي، كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان الزوراء العراقي، أعلن في وقت سابق التعاقد بشكل رسمي مع عماد النحاس، لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويعاون النحاس في تدريب فريق الزوراء العراقي، محمد محسن أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق، على أن يتواجد معه محمد فتحي كمدرب لحراس المرمى بالفريق العراقي.

وأعلن الأهلي في وقت سابق، توجيه الشكر إلى عماد النحاس بعد تواجده على رأس القيادة الفنية للفريق لفترة مؤقتة، عقب رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو عن تدريب المارد الأحمر.

وقاد النحاس المارد الأحمر قبل رحيله في 5 مباريات ببطولة الدوري، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 4 لقاءات وحضر التعادل في مباراة وحيدة.

