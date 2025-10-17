مباريات الأمس
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الكونفيدرالية الأفريقية

الاتحاد الليبي

- -
20:00

المصري

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

ستراسبورج

جميع المباريات

لاعب ريال مدريد يقضي عطلته مع زوجته في المغرب

كتب : هند عواد

08:29 ص 17/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إندريك لاعب ريال مدريد
  • عرض 7 صورة
    إندريك لاعب ريال مدريد يقضي عطلته في المغرب (3)
  • عرض 7 صورة
    إندريك وزوجته يقضيان عطلتهما في المغرب (1)
  • عرض 7 صورة
    إندريك لاعب ريال مدريد يقضي عطلته في المغرب (2)
  • عرض 7 صورة
    إندريك لاعب ريال مدريد يقضي عطلته في المغرب (1)
  • عرض 7 صورة
    إندريك وزوجته

يقضي البرازيلي إندريك لاعب ريال مدريد، عطلته في المغرب، رفقة زوجته ميراندا، وسط شائعات لرحيله في الانتقالات المقبلة، بعد تحميده من جانب تشابي ألونسو المدير الفني للفريق.

ولم يشارك إندريك في أي مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، وذلك منذ تعرضه لإصابة في أوتار الركبة، خلال مباراة إشبيلية في مايو الماضي، وارتبط اسم اللاعب بالرحيل، في يناير المقبل.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن اللاعب أصبح خارج خطط ألونسو، لهذا قرر السفر إلى مراكش لقضاء عطلة مع شريكته جابرييلي ميراندا.

وشاركت ميراندا صورًا لهما وهما يركبان الجمال في الصحراء، وارتدت غطاء رأس مغربيًا تقليديًا، وكتبت في: "أحب هذا المكان".

إندريك إندريك في المغرب ريال مدريد لاعب ريال مدريد وزوجته

