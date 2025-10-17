تقارير تكشف موقف جواو فيلكس من المشاركة في تدريبات النصر السعودي

يقضي البرازيلي إندريك لاعب ريال مدريد، عطلته في المغرب، رفقة زوجته ميراندا، وسط شائعات لرحيله في الانتقالات المقبلة، بعد تحميده من جانب تشابي ألونسو المدير الفني للفريق.

ولم يشارك إندريك في أي مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، وذلك منذ تعرضه لإصابة في أوتار الركبة، خلال مباراة إشبيلية في مايو الماضي، وارتبط اسم اللاعب بالرحيل، في يناير المقبل.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن اللاعب أصبح خارج خطط ألونسو، لهذا قرر السفر إلى مراكش لقضاء عطلة مع شريكته جابرييلي ميراندا.

وشاركت ميراندا صورًا لهما وهما يركبان الجمال في الصحراء، وارتدت غطاء رأس مغربيًا تقليديًا، وكتبت في: "أحب هذا المكان".

اقرأ أيضًا:

"مؤامرة على محمود الخطيب".. مرتضى منصور يطلب تصريحات نارية

"قصص متفوتكش".. صلاح يكشف عن مثله الأعلى.. وخطوبة لاعب الزمالك