رسمياً.. سالم الدوسري يتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2025

توج النجم السعودي سالم الدوسري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2025، خلال الحفل السنوي الذي أقامه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساء الخميس في العاصمة الرياض.

وتفوق الدوسري صاحب الـ 34 عاماً على منافسيه القطري أكرم عفيف الفائز بالجائزة في عامي 2019 و2023 ، والماليزي عارف أيمن حنبي، ليحصد اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد تتويجه الأول في 2022.

وجاء تتويجه بالجائزة عقب موسمه الاستثنائي مع الهلال، إذ تألق مع الزعيم في كأس العالم للأندية 2025، وساهم بدور حاسم في قيادة المنتخب السعودي للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وخلال الموسم الماضي، شارك الدوسري في 51 مباراة مع الهلال في مختلف البطولات، أحرز خلالها 27 هدفاً وقدم 18 تمريرة.