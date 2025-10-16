مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

20 55
20:00

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

0 1
15:30

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ

مالية كفر الزيات

1 0
15:30

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ

القناة

2 1
15:30

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ

مسار

0 1
18:00

السكة الحديد مودرن

دوري القسم الثاني-أ

المصرية للاتصالات

1 0
20:00

الترسانة

جميع المباريات

إعلان

رسمياً.. سالم الدوسري يتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2025

كتب : نهي خورشيد

10:08 م 16/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    سالم الدوسري
  • عرض 8 صورة
    سالم الدوسري
  • عرض 8 صورة
    سالم الدوسري
  • عرض 8 صورة
    سالم الدوسري
  • عرض 8 صورة
    سالم الدوسري
  • عرض 8 صورة
    احتفال سالم الدوسري بهدفه في مرمى باتشوكا (1)
  • عرض 8 صورة
    سالم الدوسري (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توج النجم السعودي سالم الدوسري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2025، خلال الحفل السنوي الذي أقامه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساء الخميس في العاصمة الرياض.

وتفوق الدوسري صاحب الـ 34 عاماً على منافسيه القطري أكرم عفيف الفائز بالجائزة في عامي 2019 و2023 ، والماليزي عارف أيمن حنبي، ليحصد اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد تتويجه الأول في 2022.

وجاء تتويجه بالجائزة عقب موسمه الاستثنائي مع الهلال، إذ تألق مع الزعيم في كأس العالم للأندية 2025، وساهم بدور حاسم في قيادة المنتخب السعودي للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وخلال الموسم الماضي، شارك الدوسري في 51 مباراة مع الهلال في مختلف البطولات، أحرز خلالها 27 هدفاً وقدم 18 تمريرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أكرم عفيف الهلال المنتخب السعودي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خلال ساعات.. زيادة جديدة في أسعار البنزين
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)