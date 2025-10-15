محمد صلاح يكشف لأول مرة عن مثله الأعلي في كرة القدم

أحمد حسن كوكا يغيب عن فريق الاتفاق في مباراة الهلال المقبلة لهذا السبب

محمد صلاح يتحدث عن معاناته في الطفولة وكيف يتعامل مع المباريات السيئة

فتح محمد صلاح نجم فريق ليفربول وقائد منتخب مصر، قلبه للحديث عن العديد من الأمور في حياته الشخصية والكروية، وذلك في مقابلة نشرها الموقع الرسمي للريدز.

وقال صلاح خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لليفربول: " بداياتي في كرة القدم كانت في عمر السابعة أو الثامنة، عندما كنت ألعب في الشارع".

وواصل:"والدي أكثر الداعمين لي، وهو من شجعني على الإستمرار في لعب كرة القدم عندما أخبرته بحبي لها".

وعن مثله الأعلى لكرة القدم قال صلاح: " الظاهرة رونالدو هو مثلي الأعلي في كرة القدم".

وأضاف صلاح: "عندما كنت صغيرًا كنت أواجه الكثير من الصعوبات منها السفر من قريتي للقاهرة للتدريب، ولم أكن في التشكيل الأساسي وراودتني الكثير من الشكوك عن سبب قيامي بكل هذا".

واختتم: "والدي دعمني كثيرًا في تلك الفترة وكان دائمًا يخبرني بأني طالما أحاول فإن الجهد سيأتي بثماره يومًا ما".

